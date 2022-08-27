Как выглядит Антоновский мост после удара 26 августа: фото со спутника

Как выглядит Антоновский мост после удара 26 августа: фото со спутника1
- 27.08.2022, 11:10
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Движения транспорта по нему не видно.
На снимке Антоновского моста видны новые повреждения после удара 26 августа.
Фото моста опубликовал в твиттере швейцарский OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт, отслеживающий события в Украине «из космоса».
Фото было сделано 26 августа в 15:00 - через час после взрывов.
Секция моста с его южной стороны уцелела – для разрушения таких конструкций нужно больше, чем попадание ракет того же M142 (HIMARS), но повреждение полотна видно.
Причал понтонной переправы рядом с мостом цел. На мосту не видно транспорта.
Так Антоновский мост выглядел 26 августа.
А такой вид он имел 21 августа.