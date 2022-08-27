Как выглядит Антоновский мост после удара 26 августа: фото со спутника 1 27.08.2022, 11:10

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Движения транспорта по нему не видно.

На снимке Антоновского моста видны новые повреждения после удара 26 августа.

Фото моста опубликовал в твиттере швейцарский OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт, отслеживающий события в Украине «из космоса».

Фото было сделано 26 августа в 15:00 - через час после взрывов.

Секция моста с его южной стороны уцелела – для разрушения таких конструкций нужно больше, чем попадание ракет того же M142 (HIMARS), но повреждение полотна видно.

Причал понтонной переправы рядом с мостом цел. На мосту не видно транспорта.

Так Антоновский мост выглядел 26 августа.

А такой вид он имел 21 августа.

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