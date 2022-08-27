Жительница Мозыря распыляла в столичных прохожих перцовый газ 9 27.08.2022, 11:13

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Причину своих действий она объяснить не смогла.

Милиционеры получили несколько заявлений о том, что в Ленинском районе Минска неизвестная женщина на улице безосновательно распыляет в лица прохожим газ из перцового баллончика.

Как пишет «Звязда», один из пострадавших мужчин попытался проследить за ней, но вскоре потерял из виду.

Милицианты оперативно задержали женщину. Оказалось, что это неработающая 35-летняя жительница Мозыря. Причину своих действий она объяснить милиционерам не смогла.

Кстати, накануне она ушла из дома в Мозыре. Родственники обратились в милицию с просьбой ее найти.

На женщину завели уголовное дело за хулиганство.

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