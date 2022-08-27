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«На примере Беларуси видно: санкции работают»

  • 27.08.2022, 11:29
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«На примере Беларуси видно: санкции работают»

Под запрет попало порядка 80% белорусского экспорта.

Академический директор BEROC Катерина Борнукова в интервью для «Еврорадио» оценила ситуацию в белорусской экономике.

Эксперт отметила, что сегодня мы полностью потеряли украинский рынок — там мы можем увидеть падение в ноль. Что касается европейского рынка, то здесь под санкции попало порядка 70-80% нашего экспорта.

— Европейский рынок для нас не полностью закрыт: санкции наложены на наши основные экспортные позиции в Европу, но некоторые все еще остаются, и экспорт не ушел полностью в ноль.

Однако те, кто не попал напрямую под санкции, все равно ощущают на себе негативное влияние образа страны: у кого-то не проходят платежи и так далее. Экономическая деятельность в сторону ЕС усложнилась, но она не является невозможной.

При этом Катерина Борнукова отмечает: в белорусской экономике сейчас все достаточно плохо.

— Это российская экономика пока меньше реагирует на санкции, так как на Россию не были наложены столь жесткие санкции. Беларусь же сейчас находится под более жесткими санкциями с точки зрения экспорта. Для нас это более чувствительно, потому что в Беларуси более открытая экономика.

Мы видим, что за последние три месяца у нас огромное падение по отношению к прошлому году. На примере Беларуси видно: санкции работают. Просто мы можем сглаживать какие-то нюансы благодаря поддержке России. Как только Россия нас не захочет поддерживать — ситуация будет гораздо серьезнее.

При этом надо помнить: реальные зарплаты населения падают, быстрее, чем обычно, падает и занятость, которую уже не объяснить старением населения.

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