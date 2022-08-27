Россия мощно горит из-за «поджогов»: пламя может перекинуться и на Беларусь 3 27.08.2022, 11:42

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В лесах Рязанской области РФ ищут «диверсантов».

Площадь лесных пожаров в России увеличивается. Спасатели не успевают тушить огонь, сообщает «24 канал».

Огонь охватил Рязанскую, Псковскую область и Республику Коми. Жители Рязанской области даже решились жаловаться на халатность власти. Там меньше, чем за сутки, площадь пожаров выросла еще на 29% – до 15,2 тысячи гектаров.

Из-за сильных пожаров в Коми власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В районе города Ухта сильный смог из-за горения торфяников. Дым дошел до столицы Республики – Сыктывкара.

В Рязанской области есть шесть очагов возгораний. Населению вроде бы ничего не угрожает.

В МЧС России заявили, что располагают информацией о том, что в лесах Рязанской области были поджоги, которые, конечно же, сделали диверсанты.

Пожары в Беларуси

В Беларуси боятся, что лесные пожары из Псковской области перекинутся к ним. Потому белорусские лесники усилили охрану границы с Россией и уже начали тушить огонь.

Российские власти не берутся прогнозировать развитие пожара. Ведь жара ежедневно сохраняется, фиксируют очаги оперативно гасящихся вспышек.

Также 5 населенных пунктов Рязанской области находятся под угрозой огня. Ликвидировать пожар смогут только через неделю или две.

При этом Путин послал премьера Михаила Мишустина поехать в регионы пожара. А кабмин РФ даже создал специальную комиссию, чтобы побороть стихию.

Сегодня к тушению пожара в Рязанской области привлекли более 9,5 тысячи человек и 15 воздушных судов. Но погода, которая стала причиной пожаров, сохраняет температуру до 33 градусов, а помогает жаре и сильный ветер. Первый лесной пожар в регионе вспыхнул еще 7 августа, второй – 8 августа, далее пожары разрослись. 17 августа запах гари накрыл некоторые районы Москвы и Подмосковья.

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