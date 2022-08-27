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СМИ: Друг Кадырова из Дагестана прострелил ноги человеку в центре Грозного

  • 27.08.2022, 11:55
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СМИ: Друг Кадырова из Дагестана прострелил ноги человеку в центре Грозного

Стрельбу открвл бывший вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

В центре Грозного произошла стрельба с участием объявленного в федеральный розыск бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова. Об этом сообщает «Кавказ Реалии» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Подтверждения этих сведений от МВД по Чечне нет.

По данным «Базы», ночью 20 августа Идрисов встретил в центре Грозного группу земляков, среди которых был его давний знакомый, спортсмен Надир Хабибов. Бывший вице-президент «Анжи» отвел его на разговор, а затем достал пистолет и прострелил Хабибову ноги, требуя извинения за старый конфликт.

Со слов пострадавшего «База» пишет, что после стрельбы Идрисов «сбежал». Сам Хабибов оказался в больнице, степень его повреждений неизвестна. На сайте МВД по Чечне о стрельбе в центре Грозного ночью 20 августа не сообщается.

В сентябре 2019 года Махи Идрисов был задержан в Дагестане – его заподозрили в мошенничестве при торговле нефтью. Кроме того, дома у вице-президента «Анжи» якобы было найдено большое количество оружия и боеприпасов. После задержания Идрисов находился под домашним арестом, но в феврале 2020 года он сбежал из Дагестана в Чечню, был объявлен в федеральный розыск и с тех пор не упоминался в СМИ.

Еще до побега в Чечню, как писал «Кавказ Реалии», за Идрисова вступался замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов. В инстаграме бывшего вице-президента «Анжи» были опубликованы совместные фотографии с Рамзаном Кадыровым и другими чеченскими чиновниками и силовиками, писал «Кавказский Узел». «Коммерсантъ» называл Махи Идрисова «близким другом» главы Чечни.

Футбольный клуб «Анжи» в июне 2022 года прекратил выступления, поскольку не сумел получить лицензию на следующий сезон и лишился профессионального статуса.

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