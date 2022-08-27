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Самые довольные — в Грузии: белорусские айтишники оценили свою зарплату

  • 27.08.2022, 12:01
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Самые довольные — в Грузии: белорусские айтишники оценили свою зарплату

Только 49% программистов удовлетворены своими доходами.

Журналисты devby.io поинтересовались у белорусских ИТ-специалистов, достаточно ли им платят.

Поучаствовали 1600+ ИТ-специалистов. Почти половина — разработчики. 40% — мидлы. 43% специалистов работает в аутсорсе, 36% — в продукте.

Подробнее про участников

Только 49% участников анкеты удовлетворены своей нынешней зарплатой. Большинство получает от 2 до 5 тысяч долларов.

У почти 2% зарплата от 10 тысяч долларов и выше. Около 8% получают от 500 до 1 тысячи долларов, большинство из них — джуны.

Почти 17% специалистов считают, что их зарплата должна быть выше на 20%. Это самая большая категория айтишников, которая не удовлетворена доходами. Большинство — мидлы и сеньоры. Больше половины зарабатывает от 1 до 3 тысяч долларов (чистыми).

Любопытно, что несколько человек, недовольных зарплатой, получают 6-8 тысяч долларов, а один из респондентов указал, что зарабатывает 14 тысяч долларов.

Около 6% полагают, что их зарплата должна быть выше на 50-100%. 2/3 получают до 2 тысяч долларов.

В то же время почти 2% (30 респондентов) считают, что им переплачивают. Большинство — мидлы и сеньоры. Минимальная зарплата среди таких респондентов 1,1 тысяча долларов, максимальная — 10 тысяч долларов.

Зарплата по локациям

Посмотрели сколько довольных зарплатами специалистов живет и работает в Беларуси и самых популярных локациях для релокейта — Польша, Грузия, Литва.

Самый большой процент айтишников, удовлетворенных зарплатами, — среди специалистов, живущих в Грузии (58,3%). Больше половины айтишников в Беларуси тоже довольны доходами. Среди специалистов в Польше и Литве таких 43%.

Большинство айтишников (21,6%) среди работающих в Польше считают, что их зарплата должна быть выше на 20%. Среди специалистов, которые живут в Литве, запросы повыше. Почти четверть считают свою зарплату ниже оптимальной на 30%.

Доходы и траты

А как за последние три месяца изменился их баланс доходов и расходов.

70%+ айтишников могут делать накопления. Четверть респондентов тратит почти все, что зарабатывает. Лиша небольшая часть айтишников вынуждена использовать заначки и кредиты, так как доходы не покрывают расходы.

Вот так оценили свои доходы и траты специалисты из Беларуси, Польши, Литвы и Грузии.

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