Эксперт: Путин сменил цели по Украине

Эксперт: Путин сменил цели по Украине3
- 27.08.2022, 12:05
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Перед армией РФ поставлены другие задачи.
Идеологам российской агрессии все тяжелее искать слова и выражения для того, чтобы объяснить своему населению, что именно делается командованием РФ в Украине.
Об этом в эфире канала FreeДом заявил Иван Варченко, эксперт по вопросам безопасности.
«Конечно, мы понимаем, что они думали, что 31 годовщины независимости Украины не будет», - отметил он. Но российским оккупантам не удалось это сделать ни в первые дни, ни в первые месяцы, ни за полгода.
Более того, продолжил эксперт, никаких отчетливых и понятных для российского населения сигналов о том, что это будет сделано не то, что в обозримом будущем. И понимания того, что это можно будет сделать вообще в каком-нибудь будущем для России, сейчас нет.
«И поэтому, конечно же, они стараются что-то придумать, что-то выдумать. Вот сейчас они говорили о большой гуманистической миссии российского народа. Видите ли, они не хотят убивать мирное население. После того, как они убили десятки тысяч украинских граждан», - заявил Варченко.
По его словам, Россия суживает свои задания по Украине, чтобы взять Донецкую область. Эксперт говорит, что там будет очень горячо.
«Можно прогнозировать, что, конечно, и Бахмут, и Авдеевка наша, и Краматорск вместе со Славянском будут сейчас основной целью российского режима», - подытожил Варченко.