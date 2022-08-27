Эксперт: Путин сменил цели по Украине 3 27.08.2022, 12:05

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Перед армией РФ поставлены другие задачи.

Идеологам российской агрессии все тяжелее искать слова и выражения для того, чтобы объяснить своему населению, что именно делается командованием РФ в Украине.

Об этом в эфире канала FreeДом заявил Иван Варченко, эксперт по вопросам безопасности.

«Конечно, мы понимаем, что они думали, что 31 годовщины независимости Украины не будет», - отметил он. Но российским оккупантам не удалось это сделать ни в первые дни, ни в первые месяцы, ни за полгода.

Более того, продолжил эксперт, никаких отчетливых и понятных для российского населения сигналов о том, что это будет сделано не то, что в обозримом будущем. И понимания того, что это можно будет сделать вообще в каком-нибудь будущем для России, сейчас нет.

«И поэтому, конечно же, они стараются что-то придумать, что-то выдумать. Вот сейчас они говорили о большой гуманистической миссии российского народа. Видите ли, они не хотят убивать мирное население. После того, как они убили десятки тысяч украинских граждан», - заявил Варченко.

По его словам, Россия суживает свои задания по Украине, чтобы взять Донецкую область. Эксперт говорит, что там будет очень горячо.

«Можно прогнозировать, что, конечно, и Бахмут, и Авдеевка наша, и Краматорск вместе со Славянском будут сейчас основной целью российского режима», - подытожил Варченко.

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