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Медики выяснили, что полезнее для здоровье — рыба или мясо

  • 27.08.2022, 12:17
  • 2,592
Медики выяснили, что полезнее для здоровье — рыба или мясо

Один из этих продуктов можно есть каждый день.

Рыба – это белое мясо, которое является одним из самых полезных продуктов. Мясо рыбы нежное и вкусное, богато питательными веществами и не имеет побочных эффектов. Рыбу можно есть каждый день, пишет Quora (перевод — planetanovosti.com).

По сравнению с красным мясом, таким как говядина, свинина и баранина, рыба содержит мало калорий и насыщенных жиров, поэтому употребление рыбы не приводит к ожирению.

Большинство видов рыбы содержат большое количество белка, от 15 до 25 процентов. Рыбий протеин – это высококачественный белок со степенью усвоения до 96%, который является отличным источником питания для человеческого организма.

Самое главное, что рыба богата жирными кислотами Омега-3 — разновидностью ненасыщенных жирных кислот.

За прошедшие годы многочисленные исследования показали, что жирные кислоты Омега-3 оказывают очевидное влияние на профилактику и лечение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Кроме того, рыба также содержит витамин А, витамин Е, витамин D и минералы, такие как кальций, магний, фосфор, марганец, селен, цинк, железо и калий.

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