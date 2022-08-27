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Украинские зенитчики сбили российский вертолет и три беспилотника

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  • 27.08.2022, 12:23
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Украинские зенитчики сбили российский вертолет и три беспилотника

Тип «приземленного» вертолета устанавливается.

Украинские зенитчики за сутки 26 августа сбили вражеский вертолет и три российских беспилотника.

Пока тип «приземленного» вертолета устанавливается.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Воздушных Сил бьет по оккупантам на разных направлениях.

«Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов», — отметили в пресс-службе.

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