Украинские зенитчики сбили российский вертолет и три беспилотника

Украинские зенитчики сбили российский вертолет и три беспилотника1
- 27.08.2022, 12:23
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Тип «приземленного» вертолета устанавливается.
Украинские зенитчики за сутки 26 августа сбили вражеский вертолет и три российских беспилотника.
Пока тип «приземленного» вертолета устанавливается.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
«За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиация Воздушных Сил бьет по оккупантам на разных направлениях.
«Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов», — отметили в пресс-службе.