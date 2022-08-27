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«Лукашенко ведь реально похож на клоуна»

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  • 27.08.2022, 12:44
  • 1,558
«Лукашенко ведь реально похож на клоуна»

Диктатора достанут из любого бункера.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя:

— Лукашенко преувеличил силу армии России. Думал, что за три дня захватят Украину, но все пошло по-другому. Он предоставил РФ территорию Беларуси, тем самым записал себя в список военных преступников.

Смотришь, грозится он самолетами , которые могут нести ядерное оружие, и прочее. Он ведь реально похож на клоуна! Неужели он не соображает, что достанут его из любого бункера.

Видимо сильно подгорает у него, что так кланяется перед Путиным. То денег дай, то уже зерна просит! Хочет нарисовать Россию доброй, которую можно доить! Но отношение к России не станет братским. И мы никогда не примем «русский мир». То, что он за Россию, это еще ничего не значит. Это скорее показывает его провалы в сельском хозяйстве и экономике.

Они «переживают» за Европу, а на народы, где они власть захватили им наплевать. Пройдет какое-то время и Россия развалится, народ будет в нищете жить. Придут и в Россию перемены, но только долго они будут с колен вставать. И встанет ли она когда-нибудь на ноги — вопрос.

А Беларусь останется Беларусью.

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