В России будут бесплатно изгонять бесов 1 27.08.2022, 12:50

РПЦ разработала интересный документ.

Русская православная церковь (РПЦ) разработала проект документа для регламентации и обобщения практик экзорцизма, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно проекту, обряд экзорцизма разрешается проводить только священникам и епископам, которые должны будут изгонять бесов исключительно бесплатно.

«Совершителем чина экзорцизма может быть только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина»,— говорится в документе на сайте Московской епархии РПЦ.

Как отмечает издание со ссылкой на РПЦ, документ был разработан в связи с тем, что из-за злоупотребления при совершении обряда экзорцизма «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию».

Священнослужителям рекомендуется ознакомиться с основами психиатрии. Также недопустимо совершать обряд над людьми, которые «симулируют беснование и не являются одержимыми в действительности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».