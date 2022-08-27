Сколько российских военных находятся на территории Беларуси: данные ГУР 27.08.2022, 12:59

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Украинская разведка отследила оперативную ситуацию на белорусской границе.

В интервью РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, сколько военных России находятся в Беларуси. Он заверил, что достаточного количества живой силы, которая вскоре может пополнить статистику потерь врага, там сейчас нет.

Как отметил представитель ГУР МО, по оценкам разведки на территории Беларуси сейчас находится ничтожно малое количество российских военных. Если говорить на языке цифр, то это около тысячи военнослужащих России. Кроме того, на территории Беларуси развернули два узла связи.

Это скромное количество российских военных, подчеркивает Скибицкий, свидетельствует о минимальной угрозе сухопутного вторжения. По крайней мере, с территории Беларуси. В то же время, говорить о ее росте можно будет тогда, когда враг будет обустраивать там «развертывание мощного сухопутного компонента».

Скибицкий также рассказал о живой силе армии Лукашенко. Он отметил, что вблизи границы сейчас находятся только отдельные подразделения сил специальной операции. В то же время наша разведка не фиксирует в последнее время ни перекидывание сухопутного контингента туда, ни наращивание уже имеющегося количества. Более того, враг не создает новые наступательные группировки.

Кроме того, вдоль границ находятся батальоны вооруженных сил Беларуси. Там они проводят обучение, а также занимается оборудованием своих позиций. А еще они там несут службу с ротацией.

Скибицкий подчеркнул, что недооценивать Беларусь пока нельзя. По меньшей мере, потому, что россияне используют ее для ракетных обстрелов Украины.

Скибицкий подчеркнул, что на территории Беларуси сейчас находится один дивизион ракетного комплекса «Искандер». Конкретно с его помощью запускают ракеты типа С-400 и С-300. Представитель ГУР МО напомнил, что недавно Черниговщину из С-300 уже атаковали.

Напомним, что накануне Лукашенко угрожал Западу. Он сообщил, что Беларусь уже оборудовала свои бомбардировщики оснащением, которое позволит нести ядерное оружие.

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