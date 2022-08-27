Технику оккупантов разорвало на части: видео удара по мосту на Каховской ГЭС 27.08.2022, 13:06

HIMARS сделали проезд по мосту невозможным.

Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточные удары с HIMARS по мосту на занятой оккупантами Каховской ГЭС, в результате чего погибли многие российские военные, а проезд по мосту стал невозможен.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Украинские военные прямыми попаданиями из реактивной артиллерийской системы HIMARS серьезно повредили полотно моста, ведущего к Каховской гидроэлектростанции и которым российские оккупанты перевозили военную технику с левого на правый берег Херсонской области.

На опубликованном видео видно несколько воронок от снарядов, уничтоженную вражескую технику и тела российских оккупантов. Как оказалось, российская противовоздушная оборона не в состоянии прикрыть даже стратегически важные мосты от ракетных ударов ВСУ.

«Разорванные на куски тела российских военнослужащих после прямых попаданий ракет HIMARS по мосту на Каховской ГЭС. Очевидно, одна из ракет попала прямо в грузовик с российскими военными. Судя по видео, полотно моста серьезно повреждено, проезд невозможен, и нужен серьезный ремонт для его восстановления», – описал ситуацию журналист.

Осторожно! Видео для людей 18+!

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