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«Цены у вас московские стали»

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  • 27.08.2022, 13:15
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«Цены у вас московские стали»

Что происходит в минском торговом центре Dana Mall, куда едут россияне после закрытия Zara.

В Беларусь запускают шоп-туры, а многие апартаменты в Минске заняты на месяцы вперед. «Сейчас еще плюc подготовка к школе в разгаре, покупают по несколько сумок», — рассказали в одном из магазинов в ТРЦ Dana Mall. Realt прогулялся по торговому центру и посмотрел, что покупают россияне.

На парковке около ТЦ встречаются машины с российскими номерами. Но нельзя сказать, что их гораздо больше, чем было раньше. Для постобеденного времени буднего дня людей в Dana Mall многовато. Если в самом ТЦ, между магазинами, это не так сильно бросается в глаза, то вот в некоторых точках очень даже. Сразу со входа отправляемся в Zara — потенциально этот магазин должен интересовать россиян, потому что в России он закрылся. Как и другие бренды фэшн-ритейлера Inditex — Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho.

— А с картой «Мир» можно здесь? — практически сразу слышим на кассе в Zara. Потом не раз звучат разговоры с пересчетом цен в российские рубли. На кассе около 15.30 в будний день здесь больше десятка человек.

«Уже отдали 300 рублей, а еще нужна обувь, спортивная одежда и канцелярия к школе»

— Цены у вас московские стали, — делится наблюдениями Катерина. Женщина приехала с семьей в Минск. — У мужа в Беларуси родственники, поэтому мы здесь не в первый раз, каждые пару лет бываем. По ощущениям, раньше дешевле было. Мы всегда покупаем белорусские сыры с собой и «молочку», которая долго хранится. А теперь к продуктовому набору добавили еще и одежду. Если бы родственников здесь не было, может быть, тоже съездили бы: сына к школе планируем полностью одеть здесь. Уже отдали больше 300 рублей ваших, но еще обувь нужна, спортивная одежда и канцелярия. Кстати, а что еще в этом торговом центре глянуть можно из одежды?

Две девушки рассматривают темные брюки, старательно ищут определенную модель.

— Похоже, надо было в конце учебного года закупаться к следующему, — разочарованно говорит одна из них.

Bershka, Pull and Bear и Stradivarius таким спросом не пользуются. Визуально здесь столько же народу, как и всегда. Такая же ситуация и в New Yorker.

В одном из магазинов продавец подтвердила, что россиян действительно стало больше.

— Они задают больше вопросов, дольше обсуждают между собой цены, переводят в российские рубли. Кстати, недавно был парень, который поинтересовался: а можно у вас в российских рассчитаться? А когда приблизительную цену называешь в долларах — для них это сложно для восприятия.

В Massimo Dutti людей прибавилось. Когда мы были в магазине, насчитали здесь почти два десятка человек. Что гораздо больше, чем бывает обычно в магазине, который гораздо меньше Zara по размеру и с более высокими ценами.

Пустует «Беларускі лён», нет большого ажиотажа в обувных, в том числе и там, где продаются кроссовки и кеды, — Puma, New Balance.

А вот что может конкурировать с Zara по количеству посетителей, так это Mark Formelle. Магазин, конечно, меньше испанского бренда, из-за этого людей на квадратный метр здесь получается больше, но очереди тоже выстраиваются немаленькие.

— Цены на футболки и белье здесь, конечно, классные. Мы не знали, что это белорусский бренд, — говорит Владимир. Мужчина приехал в Минск из Москвы с женой и сыном. — Жена хотела в торговые центры, сын в «МакДональдс», а я — чтобы они были довольны (смеется).

Многолюдно в Dana Mall на фудкорте. Особенно в «Васільках». Здесь на террасе заняты почти все места.

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