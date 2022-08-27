Как слить «спецоперацию» в два приема: мастер класс от Шойгу и Медведева 2 Александр Коваленко

27.08.2022, 13:26

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Фраза «все идет по плану» уже давно стала мемом.

Российская пропаганда генерирует ежедневно огромное количество фейков и манипуляций, которые в любых других условиях, были бы мощным информационным оружием. Но только не сейчас. Ведь на сегодняшний день количество фейков от роспропа не означает качество, а ряд персонажей, которые являются источниками этих фейков и манипуляций, сами по себе уже являются показателями «качества» ретранслируемой информации.

Например, намедни, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что как всегда все в их «спецоперации» идет по плану и даже замедление оккупации Украины – это тоже по плану.

Оправдание провала вторжения в Украину, мягко говоря, уже приевшееся даже окончательно зашоренным россиянам, не выдает даже минимальное КПД. Фраза «все идет по плану» уже давно стала мемом, а министр обороны РФ, потерявший за 6 мес больше генералов чем любой другой со времен Второй мировой войны, не говоря о рядовом составе и вовсе выглядит как посмешище.

Просто, очередное оправдание и «все идет по плану» из уст генерала, который 3 июля докладывал Путину об «освобождении» какой-то там «ЛНР», а точнее, оккупации всей Луганской области, которая до сих пор полностью не оккупирована и в районе Белогоровки РОВ регулярно получают по зубам, звучит как признание в собственной неполноценности и недееспособности.

И вот, сразу же на следующий день после конвульсий Шойгу голос решил подать Медведев, которого без улыбки и удивления степени поражения его мозга алкоголем читать невозможно, особенно предвкушая то, насколько более дремучий бред он будет ретранслировать, по мере усугубления этого самого поражения.

Дело в том, что Димон решил поделиться виденьем некоего военного переворота в Украине. Большой заговор Залужного против Зеленского!

Откровенно говоря, за последние 6 месяцев у российской пропаганды было множество подобного рода надежд. Я даже уже подумываю создать список «Надежд кремля».

Например – фейк о том, что от войны в Украине в Европе и США устали и поддержка уменьшается. Или фейк о том, что Украина продает оружие на черном рынке, а потому его ей скоро больше не будут передавать. Или, что у ВСУ закончились мужчины и, скоро будут призывать в армию десятки тысяч женщин и отправлять их на фронт. Ну, или то, что Залужный готовит заговор против Зеленского…

Отмечу, что фейк про заговор Залужного стал культивироваться в российском сером сегменте с середины июля и тогда его массово через латентные пророссийские площадки интегрировали в украинскую среду.

В начале августа этот фейк несколько преобразовался. Так, с 4 августа стали распространять фейк о том, что Валерий Залужный доложил Владимиру Зеленскому о том, что ВСУ оставили Пески и Авдеевку, что вызвало недовольство президента. Именно к этому эпизоду российские пропагандисты планировали привязать дальнейшее развитие ИПСО о некоем конфликте Генштаба ВСУ и ОП.

А теперь, самое главное. Если раньше ИПСО о конфликте Залужного и Зеленского и некоем перевороте ретранслировали в основном в сером сегменте рунета и посредственные говорящие головы, то теперь об этом заговорила пьющая обезьянка со статусом официального лица. То есть, проще говоря, произошел слив самого источника генерации данных слухов. Нет, не Медведева… Не он автор этого ИПСО. Разумеется, что было бы смешно. А его кураторы.

Это я все к тому, что любая говорящая голова в украинском сегменте, вещающая о конфликте Залужного и Зеленского, должна понимать, что источник исходящего от нее смрада более чем прекрасно известен.

И как в данном случае не выразить благодарность Димону – своим нетрезвым блеяньем он помог расставлять в будущем маркеры.

Александр Коваленко, site.ua

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