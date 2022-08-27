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Боевик в Орше: мужчина ограбил почту, убил сотрудницу и поджег помещение

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  • 27.08.2022, 13:28
  • 7,912
Боевик в Орше: мужчина ограбил почту, убил сотрудницу и поджег помещение

Его розыском занимался лично Кубраков.

По данным МВД, в пятницу днем 26 августа Оршанский отдел Департамента охраны МВД получил сигнал о том, что в одном из почтовых отделений сработала сигнализация. На месте силовики обнаружили дым в помещении и труп женщины, пишет zerkalo.io.

Как сообщает ведомство, после изучения камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестный мужчина зашел на почту в то время, когда не было посетителей.

— Зверски убил работницу и похитил из кассы более трех тысяч рублей. С целью сокрытия следов преступления поджег помещение, — говорится в сообщении МВД. — Для руководства оперативно-разыскными мероприятиями на место выбывал лично Министр внутренних дел Иван Кубраков. В результате подозреваемый был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, хулиганство, разбой и убийство 71-летний житель Орши. При задержании он попытался скрыться. Сотрудники применили оружие. С огнестрельными ранениями мужчина госпитализирован.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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