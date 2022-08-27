Британия передаст Украине уникальные подводные беспилотники 3 27.08.2022, 13:33

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На что способно это оружие.

Министерство обороны Великобритании передаст Вооруженным силам Украины подводные беспилотники. Автономные устройства будут использовать для разминирования береговой линии.

Кроме того, британские специалисты в течение нескольких месяцев будут обучать украинских военных использовать подводные беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

В Украину поставят шесть автономных машин, которые помогут обнаруживать российские мины в водах у ее берегов. Три подводных беспилотника отправят со склада в Великобритании, еще три закупят у промышленных предприятий.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что разминирование морских вод поспособствует безопасному экспорту продовольствия из украинских портов

«Нельзя допустить, чтобы циничные попытки России удержать мировые запасы продовольствия ради выкупа увенчались успехом. Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине сделать свои воды безопасными, помочь наладить поток зерна и поддержать Вооруженные силы Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты», – заявил Уоллес.

В британском ведомстве отметили, что подводный беспилотник для поиска мин эффективно работает на глубине до 100 метров. Аппарат предназначен для обнаружения, определения местоположения и идентификации мин с использованием набора специальных датчиков.

Великобритания планирует в ближайшие месяцы обучить использованию беспилотников десятки военнослужащих ВМС Украины. Более того, первая группа военных уже начала занятия.

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