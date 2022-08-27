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Белорусские водители устроили «разборки» в очереди на границе с Польшей

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  • 27.08.2022, 13:55
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Белорусские водители устроили «разборки» в очереди на границе с Польшей

На жаре из-за долгого ожидания сдали нервы.

В автодорожных пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза сохраняется непростая ситуация. Государственный пограничный комитет говорит о том, что основной причиной длительного ожидания въезда на сопредельную территорию является невыполнение Польшей и Литвой обязательств по пропуску автотранспорта через границу. Люди стоят в очередях: кто-то больше, кто-то меньше. И у некоторых не выдерживают нервы, пишет onliner.by.

«Бронь едет, а живая очередь — одна машина в сутки»

Сегодня утром читатель издания рассказал корреспонденту о ситуации в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси и Литвы.

— У легковушек полный беспредел. Я встал как простой гражданин в 23 часа в отстойник, в живую очередь. И за всю ночь из этой очереди ни одну машину не пропустили. В очереди при этом всего 50 машин: вроде и не много, но от этого не легче, — говорит собеседник.

Конфликт в «Берестовице»

В такой ситуации конфликты в очередях становятся обычным делом. Так в пятницу, 26 августа, несколько водителей выясняли отношения на повышенных тонах в пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей.

— По имеющейся информации, женщина купила место в очереди и поменялась автомобилями, что вызвало гнев граждан, ожидающих пересечения границы, — сообщает портал pogranec.by.

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