Возле Чернобаевки ВСУ уничтожили два вражеских «Смерча»: оккупанты в панике 3 27.08.2022, 14:01

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Военные РФ как раз разворачивали их, чтобы нанести удары по Николаеву.

Российские оккупанты продолжают нести потери в уже легендарной Чернобаевке. 26 августа украинские воины уничтожили под этим населенным пунктом две российские РСЗО «Смерч».

Оккупанты как раз разворачивали их, чтобы нанести удары по Николаеву. Об этом рассказал депутат Херсонской областной рады Сергей Хлань.

«В районе Чернобаевки оккупанты продолжают уперто накапливать свою технику, использовать ее как логистический центр. И как раз там недалеко есть небольшое село Текстильное. Вчера там оккупанты выехали двумя системами залпового огня «Смерч», начали разлаживать их для того, чтобы наносить удары по Николаеву. И в этот же момент прилетело и они были уничтожены. Это была паника у оккупантов», – отметил он.

По словам Хланя, ВСУ уничтожили сразу два российских «Смерча». Попутно они также уничтожили очередной российский склад боеприпасов в Чернобаевке.

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