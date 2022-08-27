Эксперты: Россия выводит из Крыма военную технику 1 27.08.2022, 14:26

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Оккупанты ожидают новых ударов ВСУ по полуострову.

Американские аналитики предполагает, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Россияне выводят часть техники из Крыма и усиливают противовоздушную оборону на полуострове. Они опасаются, что ВСУ повредят Крымский мост. И если Украина параллельно будет проводить успешное контрнаступление на юге, оккупанты окажутся в тупике», — заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

Ведущий попросил аналитика прокомментировать заявление американского Института изучения войны о том, что россияне выводят технику с полуострова. В ответе Жданов предположил, с чем могут быть связаны такие действия.

«Не верить британской разведке или американскому разведсообществу нет оснований, поэтому поверим, что они выводят технику. Имеется ввиду сухопутные войска. И действительно, они пытаются закрыть небо от таких вот ударов, которые сегодня наносятся по Крыму. Они прекрасно понимают, что это только начало. И то, что выводят технику, это говорит о том, что они прекрасно понимают, что следующей целью может стать Крымский мост. Не в плане его разрушения, а в плане его просто вывода из строя. Чтобы не было возможности гонять по нему эшелоны и колонны военной техники», — заявил Жданов.

Эксперт также сослался на свое предыдущее заявление о потенциальных проблемах оккупантов в Крыму. Если россияне не смогут поставлять технику на территорию полуострова через мост, то они окажутся в тупике без шансов на подкрепление. Россияне осознают такую опасность и именно с этим, вероятно, связан отвод войск.

Напомним, недавно СМИ опубликовали сведения из секретного отчета НАТО. В нем говорилось о передислокации десяти самолетов РФ с полуострова на материковую территорию страны-агрессора. А сегодня, 27 августа, в Крыму была замечена новая колонна техники.

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