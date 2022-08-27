«В голову постоянно приходит мысль ногу себе прострелить» 1 27.08.2022, 14:44

Оккупант признался, на что готов, чтобы сбежать с войны в Украине.

Военный оккупационных войск РФ, участвующий в войне против Украины, признался девушке, что готов себя покалечить ради возвращения домой. Мысли об этом не дают ему покоя.

Запись перехваченного телефонного разговора оккупанта обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В беседе с любимой он рассказал, что ему невыносимо нахождение на передовой в Украине.

«Непонятная фигня, но я надеюсь, что скоро закончится. Просто все уже надоело, действительно крышу рвет, хочется домой. Невозможно эту фигню терпеть, хотя я тут только месяц. А пацаны уже по шесть месяцев», – сказал он.

Захватчик признался, что страдает от навязчивых мыслей покалечить себя:

«У меня здесь часто мысли такие возникают, это конечно бред, я такого себе не сделаю, я себя знаю, но типа в голову постоянно (приходит. – Ред.) ногу себе что ли прострелить».

Однако он сомневается, что огнестрельное ранение ноги поможет ему попасть домой, поскольку «пулю вытащат, залатают и обратно».

В ответ девушка посоветовала ему сломать руку, как поступил один из ее знакомых.

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