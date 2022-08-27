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Белорусская АЭС простаивает уже 45% времени

  • 27.08.2022, 14:45
Белорусская АЭС простаивает уже 45% времени
фото: ТАСС

Замминистра энергетики не смогла объяснить, почему так долго идет «ремонт».

В апреле первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был выведен в планово-предупредительный ремонт. С тех пор его так и не запустили, хотя сначала обещали сделать это в июле, а потом — в конце августа. Читательница «Зеркала» позвонила на прямую линию замминистра энергетики Ольги Прудниковой и поделилась записью разговора.

На вопрос о том, почему станция работает так долго и когда планируется запуск, замминистра ответила лаконично:

— Ведутся регламентные работы, нет повода для волнения, все будет хорошо.

— Но почему так долго идет ремонт? Обещали вообще в июле запустить, а так станция простаивает.

— Есть регламентные работы таких крупных энергоблоков, они занимают по времени достаточный объем. Все нужно сделать тщательно, аккуратно, с соблюдением всех регламентов, норм безопасности и так далее. Чтобы мы с вами могли спать спокойно, смотреть телевизор, и вообще об этой проблеме меньше думать, — заявила Ольга Прудникова.

Напомним, в апреле первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был выведен в планово-предупредительный ремонт. Такие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования, говорили в Минэнерго. Тогда в ведомстве также частично планировали перезагрузить в реактор свежее ядерное топливо.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. К объединенной энергосистеме страны его подключили 3 ноября 2020 года.

С момента включения в сеть и до первого планового предупредительного ремонта на первом энергоблоке выработано более 9,3 млрд кВТ/ч электроэнергии.

Правда, за все это время ее неоднократно отключали от сети — всего простоя набежало на 295 дней (из 655 дней), это 45% от всего времени работы станции.

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