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Пионтковский: На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота

  • 27.08.2022, 14:51
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Пионтковский: На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота

Публицист рассказал о неизбежных процессах в «бункере» и обществе РФ.

Режим президента России Владимира Путина может «посыпаться» в результате переворота.

Об этом заявил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в эфире ТСН.

«На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота, это мало кто заметил. Неформальная ультра фашистская партия, а именно Александр Дугин является ее вдохновителем. И разоблачающий Путина Гиркин, а в последних эфирах даже требовал повесить Путина. Была фактически попытка переворота», — коротко отметил он.

Ранее российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что устранение Путина извне нереально.

«Военная агрессия против суверенного государства, которое еще и владеет ядерным оружием — это слишком опасная авантюра. Думаю, даже самые горячие головы среди западных лидеров это понимают», — сказал он.

Яшин очень сомневается, что свергнуть Путина возможно путем внутренних протестов.

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