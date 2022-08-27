ВСУ обстреляли переправу оккупантов под Антоновским мостом 1 27.08.2022, 14:55

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Накануне ее «засветил» коллаборант Стремоусов.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированной Херсонщине. В этот раз нашим воинам помогло видео коллаборанта Стремоусова, в котором он рекламировал новую переправу, строящуюся под Антоновским мостом.

Об этом в эфире «24 Канала» сообщил Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета.

«Позавчера, Стремоусов, гауляйтер, который в Херсонской области является заместителем Сальдо, опять-таки в коме, он записывал свои пропагандистские видео возле Антоновского моста, говоря, что вот-вот мы запустим и сам мост, и кстати посмотрите, какой строим плавучий мост под Антоновским мостом. То есть стягивая баржи и похищая их у предпринимателей. Не по берегам оккупированной Херсонщины, они постягивали к Антоновскому мосту, фиксируют их к опорам Антоновского моста и именно на баржах строят такой себе автомобильный путь. То вчера от мощного удара по Антоновскому мосту был поврежден и тот плавучий мост. То есть он еще не достроен, но вчера и по нему прилетело», – рассказал Хлань.

Напомним, что спутник Planet сделал снимок Антоновского моста около 15:00 26 августа после того, как ВСУ нанесли по нему удар.

Сообщается, что пролет моста не упал, можно заметить повреждения на южной стороне, но транспорт на мосту не виден. Понтонная переправа все еще работает.

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