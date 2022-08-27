«Даже тут стараюсь поддерживать белорусов и покупать изделия у наших дизайнеров» 27.08.2022, 15:01

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Белорусская активистка рассказала о жизни в Польше и Италии.

В начале 2020 года Юлия Юхно-Тарасевич лишилась работы в компании Dana Holdings за политический пост в соцсетях, ее дважды задерживали, судили за распространение бчб-браслетов. С августа 2021 года девушка живет на две страны: Польша и Италия.

На международных конгрессах она открыто выступает за права белорусов, рассказывает о политзаключенных и об отношении белорусов к войне, занимается гуманитарными проектами.

Она рассказала EX-PRESS.BY, что процесс ее релокации происходит до сих пор, по каким белорусским ништякам скучает и что заберет с собой из эмиграции.

Беларуске 33 года. Она дирижер по образованию, в прошлом — учительница музыки, Юлия около семи лет работала моделью за границей, затем была занята в сфере туризма и недвижимости.

Сейчас Юлия — гражданская активистка и представительница ассоциации белорусов в Италии «Supolka». Координирует гуманитарные проекты, выступает на конгрессах профсоюзов Италии (CISL Italia), работает с политиками.

О квартире и ценах

В августе 2021 года Юлия вместе с мужем покинула Беларусь. Сначала ребята попали в Белосток, где провели четыре месяца, затем переехали в Варшаву. Жилье искали на «Фейсбуке».

— Поляки не спешат сдавать квартиры иностранцам, — говорит Юлия. — Выбирая между польской парой и белорусской, они выберут поляков. Как и случилось в нашем случае. Но потом все переигралось, и договор заключили с нами.

Аренда жилья дорогая. За студию или, как говорят в Польше, «кавалерку» отдают в среднем 500 евро.

Юлия признается, что процесс релокации происходит до сих пор, в целом, опыт, скорее, позитивный, хоть и нежеланный:

— Первую квартиру помогла найти польская ассоциация, в Варшаве искала сама через соцсети.

Девушка подчеркивает, что квартиру снимать в Польше дороже по сравнению с Беларусью, при средней зарплате в 4000 злотых на жилье уходит чуть больше половины. Это за 30 квадратных метров:

— В Беларуси у нас не было возможности купить свою жилье, мы снимали, как и большинство. Жилищные условия, скорее, ухудшилось, площадь меньше, цена выше. Но все относительно. Можно найти на окраине Варшавы классную квартиру в современном комплексе с небольшой террасой за вменяемую сумму. Конечно, она будет выше, чем 2200 злотых, но зато с кучей приятных бонусов. При желании и наличии времени можно найти отличные варианты.

Проблема в том, что времени на поиски особо нет. Изменилась ситуация с ценами и после начала войны: многие собственники подняли цены на аренду, не дожидаясь окончания контракта.

По словам героини, цены на продукты здесь ниже.

— Не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Зефир, семечки, клюква в сахаре, в общем, наши беларусские ништяки — по ним я скучаю. А так ассортимент похож, это не южная Европа или Турция, где нет творога или сметаны. Я беру привычные продукты, не особо глядя на цены. Но у меня довольно стандартная продуктовая корзина. Из интересного: курица стоит столько же, сколько и индейка. А свинина дешевле курицы. В Беларуси было не так.

Ребята потихоньку перевезли в Польшу почти все, что оставили в Минске.

— Я уехала без права вернуться, поэтому это бесконечные перевозчики и передачки через знакомых. В варшавской квартире много беларусского: флаги, браслеты, книги, календарь и вообще, почти все свое родное. Даже тут стараюсь поддерживать беларусов и покупать изделия и вещи у наших дизайнеров.

Родные мой переезд не осуждают, я много делаю для того, чтобы вернуться. Тяжело только долго не видеть семью.

О работе и досуге

— Муж довольно быстро нашел работу, благодаря белорусам, которые тут относительно давно. Хотя был момент, когда он работал на стройке, и работодатель был поляк.

Я занимаюсь продвижением белорусской повестки в Италии, а также реализацией гуманитарных проектов для наших репрессированных. Пока не нашла работу, тем более, у меня пока нет документов, разрешающих работать. В открытом доступе есть мои реквизиты, меня поддерживают те, кто считает мою работу полезной. Также продолжаю распространять свои «браслеты перемен».

— Мой день проходит специфически. Я провожу встречи онлайн, даю интервью, пишу проекты. Часто выступаю на официальных мероприятиях и постоянно ищу новые возможности для продвижения нашей повестки. Приходится уделять много времени общению с людьми и ведению соцсетей.

Если говорить о развлечениях, то Юлия посещает мероприятия белорусских ассоциаций и фондов, встречается с друзьями, большая часть которых уже живет в Варшаве.

— К сожалению, нет возможности путешествовать по Польше, но это окупается рабочими поездками в Италию. С родными общаюсь через телеграмм. Созваниваемся по возможности, за последние несколько месяцев я потеряла бабушку и дедушку, поэтому созвоны были грустными. Семейная жизнь перешла в режим онлайн.

О мечте

— Я мечтаю вернуться домой. Но планирую жить на две страны, как всегда и жила. Меня это вполне устраивает. Конечно, предстоит много работать, потому что жизнь в европейских странах дороже. Но это того стоит. Самое главное — победить.

Я скучаю по Минску, по своим родным местам. Мне тяжело смотреть видео из моего города, который сейчас скорее мертв, чем жив. Но все же в нем теплится надежда, эта надежда — наши люди, которые живут в оккупации, но продолжают верить в нашу победу.

Чтобы часто не ностальгировать, я стараюсь не смотреть старые фото или видео. Это очень морально тяжело, а мне нельзя быть слабой, по крайней мере, сейчас.

Если бы завтра я могла вернуться, я бы забрала свой паспорт из миграционной службы, кота, символику и просто вернулась бы. То, что я взяла из эмиграции — это не вещи, а опыт. А его я всегда ношу с собой.

В новой Беларуси я бы продолжала заниматься образовательными и культурными программами обмена, а также дипломатией. То, чем я занимаюсь сейчас, это наработки на будущее. Новой Беларуси будет гораздо проще выстроить доверительные отношения с другими странами, потому что работа над этим идет уже сейчас.

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