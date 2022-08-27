закрыть
27 августа 2022, суббота, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Даже тут стараюсь поддерживать белорусов и покупать изделия у наших дизайнеров»

  • 27.08.2022, 15:01
  • 1,876
«Даже тут стараюсь поддерживать белорусов и покупать изделия у наших дизайнеров»

Белорусская активистка рассказала о жизни в Польше и Италии.

В начале 2020 года Юлия Юхно-Тарасевич лишилась работы в компании Dana Holdings за политический пост в соцсетях, ее дважды задерживали, судили за распространение бчб-браслетов. С августа 2021 года девушка живет на две страны: Польша и Италия.

На международных конгрессах она открыто выступает за права белорусов, рассказывает о политзаключенных и об отношении белорусов к войне, занимается гуманитарными проектами.

Она рассказала EX-PRESS.BY, что процесс ее релокации происходит до сих пор, по каким белорусским ништякам скучает и что заберет с собой из эмиграции.

Беларуске 33 года. Она дирижер по образованию, в прошлом — учительница музыки, Юлия около семи лет работала моделью за границей, затем была занята в сфере туризма и недвижимости.

Сейчас Юлия — гражданская активистка и представительница ассоциации белорусов в Италии «Supolka». Координирует гуманитарные проекты, выступает на конгрессах профсоюзов Италии (CISL Italia), работает с политиками.

О квартире и ценах

В августе 2021 года Юлия вместе с мужем покинула Беларусь. Сначала ребята попали в Белосток, где провели четыре месяца, затем переехали в Варшаву. Жилье искали на «Фейсбуке».

— Поляки не спешат сдавать квартиры иностранцам, — говорит Юлия. — Выбирая между польской парой и белорусской, они выберут поляков. Как и случилось в нашем случае. Но потом все переигралось, и договор заключили с нами.

Аренда жилья дорогая. За студию или, как говорят в Польше, «кавалерку» отдают в среднем 500 евро.

Юлия признается, что процесс релокации происходит до сих пор, в целом, опыт, скорее, позитивный, хоть и нежеланный:

— Первую квартиру помогла найти польская ассоциация, в Варшаве искала сама через соцсети.

Девушка подчеркивает, что квартиру снимать в Польше дороже по сравнению с Беларусью, при средней зарплате в 4000 злотых на жилье уходит чуть больше половины. Это за 30 квадратных метров:

— В Беларуси у нас не было возможности купить свою жилье, мы снимали, как и большинство. Жилищные условия, скорее, ухудшилось, площадь меньше, цена выше. Но все относительно. Можно найти на окраине Варшавы классную квартиру в современном комплексе с небольшой террасой за вменяемую сумму. Конечно, она будет выше, чем 2200 злотых, но зато с кучей приятных бонусов. При желании и наличии времени можно найти отличные варианты.

Проблема в том, что времени на поиски особо нет. Изменилась ситуация с ценами и после начала войны: многие собственники подняли цены на аренду, не дожидаясь окончания контракта.

По словам героини, цены на продукты здесь ниже.

— Не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Зефир, семечки, клюква в сахаре, в общем, наши беларусские ништяки — по ним я скучаю. А так ассортимент похож, это не южная Европа или Турция, где нет творога или сметаны. Я беру привычные продукты, не особо глядя на цены. Но у меня довольно стандартная продуктовая корзина. Из интересного: курица стоит столько же, сколько и индейка. А свинина дешевле курицы. В Беларуси было не так.

Ребята потихоньку перевезли в Польшу почти все, что оставили в Минске.

— Я уехала без права вернуться, поэтому это бесконечные перевозчики и передачки через знакомых. В варшавской квартире много беларусского: флаги, браслеты, книги, календарь и вообще, почти все свое родное. Даже тут стараюсь поддерживать беларусов и покупать изделия и вещи у наших дизайнеров.

Родные мой переезд не осуждают, я много делаю для того, чтобы вернуться. Тяжело только долго не видеть семью.

О работе и досуге

— Муж довольно быстро нашел работу, благодаря белорусам, которые тут относительно давно. Хотя был момент, когда он работал на стройке, и работодатель был поляк.

Я занимаюсь продвижением белорусской повестки в Италии, а также реализацией гуманитарных проектов для наших репрессированных. Пока не нашла работу, тем более, у меня пока нет документов, разрешающих работать. В открытом доступе есть мои реквизиты, меня поддерживают те, кто считает мою работу полезной. Также продолжаю распространять свои «браслеты перемен».

— Мой день проходит специфически. Я провожу встречи онлайн, даю интервью, пишу проекты. Часто выступаю на официальных мероприятиях и постоянно ищу новые возможности для продвижения нашей повестки. Приходится уделять много времени общению с людьми и ведению соцсетей.

Если говорить о развлечениях, то Юлия посещает мероприятия белорусских ассоциаций и фондов, встречается с друзьями, большая часть которых уже живет в Варшаве.

— К сожалению, нет возможности путешествовать по Польше, но это окупается рабочими поездками в Италию. С родными общаюсь через телеграмм. Созваниваемся по возможности, за последние несколько месяцев я потеряла бабушку и дедушку, поэтому созвоны были грустными. Семейная жизнь перешла в режим онлайн.

О мечте

— Я мечтаю вернуться домой. Но планирую жить на две страны, как всегда и жила. Меня это вполне устраивает. Конечно, предстоит много работать, потому что жизнь в европейских странах дороже. Но это того стоит. Самое главное — победить.

Я скучаю по Минску, по своим родным местам. Мне тяжело смотреть видео из моего города, который сейчас скорее мертв, чем жив. Но все же в нем теплится надежда, эта надежда — наши люди, которые живут в оккупации, но продолжают верить в нашу победу.

Чтобы часто не ностальгировать, я стараюсь не смотреть старые фото или видео. Это очень морально тяжело, а мне нельзя быть слабой, по крайней мере, сейчас.

Если бы завтра я могла вернуться, я бы забрала свой паспорт из миграционной службы, кота, символику и просто вернулась бы. То, что я взяла из эмиграции — это не вещи, а опыт. А его я всегда ношу с собой.

В новой Беларуси я бы продолжала заниматься образовательными и культурными программами обмена, а также дипломатией. То, чем я занимаюсь сейчас, это наработки на будущее. Новой Беларуси будет гораздо проще выстроить доверительные отношения с другими странами, потому что работа над этим идет уже сейчас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный