Россия вернула из Сирии ЗРК С-300, чтобы заменить поврежденные в войне в Украине

Россия вернула из Сирии ЗРК С-300, чтобы заменить поврежденные в войне в Украине3
- 27.08.2022, 15:13
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Операцию по переброске удалось отследить со спутников.
Россия вывезла из Сирии свои зенитно-ракетные комплексы С-300, развернутые рядом с городом Масиаф на северо-западе страны.
Об этом сообщает The Times of Israel.
На спутниковых снимках, сделанных 25 августа Imagesat international (ISI), видно, что ЗРК исчезли с военной базы РФ. На снимках от 17 августа эти ЗРК находятся в порту Тартус, где, как пишет ISI, их загрузили на российское торговое судно SPARTA II.
Корабль 26 августа прибыл в порт Новороссийска, свидетельствуют данные MarineTraffic.
По мнению аналитиков ISI, С-300 был переброшен в Россию для усиления средств ПВО, поврежденных во время войны в Украине.