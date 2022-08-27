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Россия вернула из Сирии ЗРК С-300, чтобы заменить поврежденные в войне в Украине

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  • 27.08.2022, 15:13
  • 3,406
Россия вернула из Сирии ЗРК С-300, чтобы заменить поврежденные в войне в Украине

Операцию по переброске удалось отследить со спутников.

Россия вывезла из Сирии свои зенитно-ракетные комплексы С-300, развернутые рядом с городом Масиаф на северо-западе страны.

Об этом сообщает The Times of Israel.

На спутниковых снимках, сделанных 25 августа Imagesat international (ISI), видно, что ЗРК исчезли с военной базы РФ. На снимках от 17 августа эти ЗРК находятся в порту Тартус, где, как пишет ISI, их загрузили на российское торговое судно SPARTA II.

Корабль 26 августа прибыл в порт Новороссийска, свидетельствуют данные MarineTraffic.

По мнению аналитиков ISI, С-300 был переброшен в Россию для усиления средств ПВО, поврежденных во время войны в Украине.

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