Медики назвали самый простой способ укрепить здоровье сердца и сосудов 27.08.2022, 15:22

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Привычное в рационе вещество можно заменить более полезными продуктами.

Ученые отметили прямую зависимость между количеством потребленной соли и увеличением значения кровяного давления, что, в свою очередь, ведет к риску инсульта и инфаркта.

Чтобы минимизировать риски инсульта, а также других опасных заболеваний, ученые рекомендуют предельно допустимую суточную дозу потребления хлористого натрия. Для взрослых людей это полторы чайные ложки в день. В это количество также входит соль, которая находится во всевозможных покупных продуктах питания, пишет cursorinfo.co.il.

Чтобы потреблять меньше соли, ее можно при приготовлении блюд заменять некоторыми продуктами, которые полезны для организма.

Морская капуста – полезнейший заменитель соли для человека. Она содержит огромное количество необходимых организму полезных микроэлементов. Вместо соли в блюда можно добавлять измельченную в порошок сухую ламинарию.

Соевый соус чрезвычайно популярен среди жителей Японии и Китая. Это полезный продукт, который служит профилактическим средством сердечно-сосудистых заболеваний, так как улучшает кровообращение, снижает вероятность развития онкологических заболеваний, замедляет старение организма.

Соевый соус богат аминокислотами, которые позволяют усиливать соленый вкус. Поэтому, даже при малом количестве хлорида натрия, вкус пищи остается богатым и насыщенным.

Душистые, пряные травы и овощи – настоящая находка для тех, кто хочет уменьшить потребление соли. Обогащают вкус пищи, улучшают пищеварение и аппетит, поднимают настроение.

Сельдерей содержит много натрия, поэтому имеет слегка солоноватый вкус. Но, кроме натрия, этот овощ является источником калия, фосфора, железа, магния, бора, цинка, кальция, селена, серы, а также витаминов C, А, Е, группы B. Употребление его в пищу снижает давление, улучшает состав крови, положительно воздействует на нервную систему, а также на подвижность суставов. Измельченный в порошок высушенный корень сельдерея – отличный заменитель соли.

Овощи, в своем составе, обязательно содержит натрий и хлор. При сушке концентрация этих веществ увеличивается. Поэтому, добавляя в блюдо сушеную морковь, лук, болгарский перец, чеснок, помидоры, можно обогатить вкус блюд, используя в них меньше хлористого натрия.

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