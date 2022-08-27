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Высокоточное оружие уже на грани: сколько ракет осталось у РФ

  • 27.08.2022, 15:25
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Высокоточное оружие уже на грани: сколько ракет осталось у РФ

По некоторым видам оружия резерв уже исчерпан.

В России осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

«По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с «Искандерами». Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. "Сложная ситуация с теми же «Калибрами», это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются», — отметил он.

По словам Скибицкого, по всем нормативным документам у России должна быть 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, за теми же «Искандерами».

«Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют «Ураган», «Смерч» – это то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров. Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем иным», – отметил он.

У России такое проблемы с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал». По данным представителя ГУР, это образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не ушли в массовое производство.

«Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение», — резюмировал он.

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