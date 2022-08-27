Эксперт: Армия Украины накапливает вооружения и в сентябре может пойти в контрнаступление 1 27.08.2022, 15:36

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Бойцы ВСУ продолжают проходить обучение на Западе.

Украине нужно будет создать отдельную группировку войск для проведения контрнаступательной операции. Для реализации такой цели сейчас идет подготовка резервов и накапливается западное оружие. Военная операция украинской армии по освобождению своих территорий на одном или нескольких направлениях может начаться уже в сентябре. Последующее развитие наступления будет происходить в условиях механизма ленд-лиза. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщает ТСН , он рассказал о том, что на данный момент Украины накапливает резервы. Военные проходят обучение. Следует создать новую группировку ВСУ, которая пойдет в контрнаступление вместо тех войск, которые сейчас на передовой. Пока о контрнаступательной операции украинской армии говорить рано.

- А вот свежий резерв, сформированный на западных образцах вооружения и образцах США, обученных по западным методикам военнослужащие – это уже другое. Он заходит на оперативное направление и переходит в контрнаступление. Это классика ведения боевых действий. К сожалению, еще такого мы с вами не чувствуем, - объяснил ситуацию эксперт.

По его словам, Украина сейчас также накапливает и западное вооружение. Применяя оружие, которое есть, проводится сдерживание войск противника. Задача – накопить оружие, подготовить резерв и перейти в последующем в контрнаступление.

Жданов считает, что украинские войска будут контрнаступать, а военная поддержка со стороны США подтверждает такие планы.

- То, что такое рано или поздно произойдет, оно произойдет. Если не сейчас, то через месяц, когда заработает процедура ленд-лиза. И работать она будет года два, по крайней мере, точно, судя по созданию военного органа управления помощи Вооруженным силам Украины. Я думаю, что это долгосрочная программа перевооружения Вооруженных сил Украины, - отметил эксперт.

Также он уточнил, что армия Украины будет готова к началу контрнаступления после возвращения военных с учебы и получения большего количества оружия. В лучшем случае операция может начаться в сентябре. Дальнейшее ее развитие может определяться работой процедуры ленд-лиза.

- Вернутся военнослужащие с учебы и сюда поступит вооружение. И мы будем готовы к началу контрнаступательных действий на одном или нескольких оперативных направлениях. В лучшем варианте это может начаться в сентябре. А наращивание контрнаступательных действий может пойти по процедуре ленд-лиза, - подчеркнул Олег Жданов.

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