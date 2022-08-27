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В Беларуси пропали из продажи важные лекарства

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  • 27.08.2022, 15:44
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В Беларуси пропали из продажи важные лекарства

Медики бьют тревогу.

«Белые халаты» следим за ситуацией с лекарственными средствами в аптеках и лечебных учреждениях страны.

Врачи заметили, что сейчас нет юнидокса. Это единственный антибиотик для профилактики лайм-боррелиоза у детей массой до 45 килограмм, потому что его можно разводить в воде и давать исходя из массы тела ребенка. В летний период наличие этого препарата особенно актуально.

Пропал ибандронат-тева – препарат ибандроновой кислоты, применяющийся при постменопаузальном остеопорозе и метастатическом поражении костей. Есть белорусский и польский аналоги, но они уступают по комфорту приема. Хотя с точки зрения нашего Минздрава беларусы должны терпеть. Может, так и надо?

Препарат гальвус остался в единственной аптеке Минска. Он применяется при диабете. Гальвус – один из наиболее дешевых и эффективных препаратов в своей группе. Он не выписывается по льготным рецептам, поэтому цена особенно важна.

Если у вас болезнь Паркинсона, то за мадопаром – комбинированным противопаркинсоническим препаратом – можно съездить только в одну аптеку на окраине города Минска.

Препарат для местного обезболивания в стоматологии – лидоксор – полностью пропал из продажи.

Не знаем, с чем это связано, но в Минске нет тинидазола – противопротозойного и противомикробного средства. Препарат применяется при лямблиозе, амебиазе, трихомониазе. Может, мы не знаем, а в столице вспышка трихомониаза? На самом деле удивительно здесь то, что это препарат российского производства.

А вы или ваши знакомые сталкивались с проблемами при покупке каких-либо лекарственных средств?

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