85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, чтобы помочь ВСУ

85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, чтобы помочь ВСУ5
- 27.08.2022, 15:56
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Украинцы 185-ый день героически противостоят вторжению России.
В Сумах 85-летний горожанин Николай Иванович продал свою недвижимость (квартиру и дачный участок) и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 млн гривен) на нужды ВСУ. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на общественный фонд «Сумы», которому мужчина и передал деньги.
Николай Иванович всю жизнь прожил в Сумах. Этим летом у него скончалась супруга, а до того – умер сын. Мужчина решил продать квартиру и дачный участок, чтобы помочь украинским бойцам воевать с россиянами.
Получив средства от продажи недвижимости, он попросил племянницу найти волонтерский фонд, собирающий средства на нужды ВСУ
- Второй день наша команда пытается осознать этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях, - подчеркивают сотрудники фонда «Сумы».