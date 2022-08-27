85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, чтобы помочь ВСУ 5 27.08.2022, 15:56

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Украинцы 185-ый день героически противостоят вторжению России.

В Сумах 85-летний горожанин Николай Иванович продал свою недвижимость (квартиру и дачный участок) и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 млн гривен) на нужды ВСУ. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на общественный фонд «Сумы», которому мужчина и передал деньги.

Николай Иванович всю жизнь прожил в Сумах. Этим летом у него скончалась супруга, а до того – умер сын. Мужчина решил продать квартиру и дачный участок, чтобы помочь украинским бойцам воевать с россиянами.

Получив средства от продажи недвижимости, он попросил племянницу найти волонтерский фонд, собирающий средства на нужды ВСУ

- Второй день наша команда пытается осознать этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях, - подчеркивают сотрудники фонда «Сумы».

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