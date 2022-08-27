закрыть
27 августа 2022, суббота, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, чтобы помочь ВСУ

5
  • 27.08.2022, 15:56
  • 1,406
85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, чтобы помочь ВСУ

Украинцы 185-ый день героически противостоят вторжению России.

В Сумах 85-летний горожанин Николай Иванович продал свою недвижимость (квартиру и дачный участок) и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 млн гривен) на нужды ВСУ. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на общественный фонд «Сумы», которому мужчина и передал деньги.

Николай Иванович всю жизнь прожил в Сумах. Этим летом у него скончалась супруга, а до того – умер сын. Мужчина решил продать квартиру и дачный участок, чтобы помочь украинским бойцам воевать с россиянами.

Получив средства от продажи недвижимости, он попросил племянницу найти волонтерский фонд, собирающий средства на нужды ВСУ

- Второй день наша команда пытается осознать этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях, - подчеркивают сотрудники фонда «Сумы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный