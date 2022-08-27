В Латвии погиб белорусский дальнобойщик
- 27.08.2022, 16:04
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Грузовик загорелся, когда 40-летний водитель находился внутри.
Ночью на 27 августа в приграничной области Латвии произошло ЧП. По неизвестной причине загорелся грузовик, внутри находился человек, пишет zerkalo.io. Мужчина сгорел заживо. Как сообщается, погибший — белорусский дальнобойщик.
Известно, что мужчине было 40 лет, он родом из Лиды. В Латвии был по работе: ехал в Россию, перевозил конфеты.
Как сообщила агентству LETA представительница государственной пожарно-спасательной службы Латвии Сандра Веиня, пожарные получили сообщение о происшествии в 00.48.
Когда они прибыли на место, кабина грузовика и прицеп уже были полностью в огне. Пожарные нашли в грузовике погибшего и передали сотрудникам полиции. Пожар удалось ликвидировать к шести утра.