Четыре популярные схемы кибермошенничества: как в них не попасть белорусам 27.08.2022, 16:39

Мошенники атакуют белорусов, представляясь сотрудниками банков, служб доставки или покупателями с известных площадок.

Всего с помощью онлайн-технологий в 2021 году мошенники смогли совершить 15 503 хищения средств. Попадает в эту статистику и известный фишинг, когда пострадавшие сами сообщают мошенникам свои конфиденциальные данные: номера карт, пароли, личную информацию. И хотя по сравнению с 2020 количество таких преступлений снизилось на 39,4%, цифры все равно огромны.

Какие схемы сейчас используют кибермошенники? Что делать, чтобы не попасть на крючок? Myfin.by узнал у Анастасии Наумовой, начальника отдела контроля контента и поддержки пользователей популярной площадки объявлений Куфар.

– Если несколько лет назад атакам чаще подвергались покупатели, то теперь мошенники переключились на тех, кто продает онлайн. Кстати, обманывать киберпреступникам зачастую помогают не технологии, а хорошее понимание человеческих слабостей.

Схема проста: продавцу пишут в мессенджере, говорят, что готовы перевести предоплату, чтобы купить товар, – и присылают ссылку на поддельный сайт. Там, надеясь получить деньги, продавец сам вбивает данные своей карты и передает их мошенникам. Результат – списание всех средств со счета.

Чтобы не потерять деньги, общайтесь с покупателями только на Куфаре или по телефону. Не переходите в сторонние мессенджеры вроде Viber, WhatsApp или Telegram, не кликайте по ссылкам, которые вам присылают. Также рекомендуем совершать сделки через виртуальную карту. Ее можно бесплатно и дистанционно открыть в любом банке. Используйте виртуальную карту для получения переводов, а основные средства храните на другой карте.

Опасный курьер

– Еще один популярный у мошенников сейчас способ обмана – имитация службы доставки. Такой преступник пишет своей жертве, что готов забрать товар курьером и, более того, все уже оплатил. А дальше, как и в предыдущей схеме, преступник предлагает подтвердить получение денег и высылает в стороннем мессенджере ссылку на поддельную страницу. Жертва переходит по ссылке, вводит на поддельном сайте данные своей карты. В итоге с карты неосторожного продавца списываются все средства.

Чтобы не стать жертвой мошенника, не переходите по ссылкам, которые вам присылают незнакомые люди в мессенджерах. Помните, что для получения денег вам нужно сообщить покупателю только номер вашей банковской карты (16 цифр на лицевой стороне).

Другие данные нужны только для оплаты (списания денег). Кстати, белорусские банки подтверждать получение платежа не требуют – сумма, на которую вам пополнили карту, приходит автоматически, отражается в SMS от банка или в вашем приложении.

Покупатели тоже страдают от таких курьеров. Встречались попытки убедить покупателя, что ему нужно передать наличные деньги за товар через «курьера». Это уже обычное мошенничество без приставки «кибер». Здесь рекомендация простая: при расчете наличными передавайте деньги непосредственно продавцу из рук в руки и только после осмотра товара.

Утром деньги, а стулья – никогда

– Иногда кибермошенники притворяются продавцами, публикуя фальшивое объявление. А когда к ним обращается заинтересованный покупатель, просят предоплату, аргументируя тем, что на товар высокий спрос. Или даже соображениями безопасности, мол, опасаются обмана со стороны покупателя. Дальше все просто. Ничего не подозревающий покупатель высылает задаток, а маскирующийся под продавца мошенник исчезает с деньгами.

В общем, аванс – это всегда риск. Если же вы все-таки решили заплатить часть суммы вперед, то постарайтесь сначала удостовериться, что ваш продавец – реальное лицо. Посмотрите его рейтинг, как давно этот аккаунт действует на площадке, сколько у него еще товаров в продаже и какие они.

Отсутствие оценок, недавний срок создания аккаунта, а также отсутствие других товаров или подозрительно низкие цены на них – это поводы насторожиться.

Также поможет, как ни странно, банальный звонок. Мошенники избегают прямых разговоров, переводя общение в переписку через мессенджеры. Почему так происходит? Они часто представляются не теми, кем являются на самом деле. Евгений может писать, что он – Евгения, а Александра – что она Александр. Так что если продавец сбросил вызов, то это как минимум основание для подозрений.

Фальшивый ответ на квартирный вопрос

– Попытка сдать одну квартиру сразу нескольким арендаторам и с каждого получить предоплату – это классика мошенничеств с недвижимостью. Преступники снимают жилье, потом вновь выставляют объявление о сдаче этой же квартиры в аренду, максимально снизив при этом цену, и ловят на него легкомысленных арендаторов.

Защитить вас в этой ситуации может подписание договора об аренде. Привлекать тут юристов не требуется, типовой договор можно скачать с Национального правового портала. Чтобы документ вступил в силу, его нужно зарегистрировать в местном исполкоме (сельсовете, райсовете и т.д.) или, например, в обычном ЖЭКе. Договор регистрируют бесплатно.

Также могу порекомендовать следовать трем правилам по поиске арендного жилья:

Сравнивайте стоимость жилья, которое вас заинтересовало, с ценами на похожие по площади, уровню ремонта и обстановке квартиры, расположенные в том же районе. Если предложение существенно дешевле – это должно вас насторожить;

Прежде чем арендовать квартиру, обязательно внимательно ее осмотрите и поговорите с наймодателем. Убедитесь, что именно он является хозяином жилья. Для этого попросите оригиналы свидетельства о государственной регистрации права собственности и техпаспорта на квартиру;

Переводите предоплату за найм квартиры только после того, как вы встретитесь с арендодателем, осмотрите квартиру, проверите документы на нее, а также личность арендодателя.

А вот торопиться с тем, чтобы забронировать за собой понравившуюся квартиру, и вносить задаток, толком не разобравшись, не советую – сейчас на рынке избыток предложения, так что вы наверняка найдете хороший вариант, не рискуя потерей денег.

– Что объединяет все эти случаи мошенничества? Преступники пользуются тем, что люди плохо информированы и не готовы к их уловкам. Поэтому мы стараемся больше рассказывать о том, как покупать и продавать в интернете безопасно.

Например, сделали тест, который поможет тем, кто покупает в интернете, прокачать свои скилы и узнать, как не попасть на удочку мошенникам. Его можно пройти за пару минут – и вы точно не потратите это время зря.

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