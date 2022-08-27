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«Энергоатом»: Есть риск радиоактивной утечки с Запорожской АЭС

  • 27.08.2022, 16:43
«Энергоатом»: Есть риск радиоактивной утечки с Запорожской АЭС

В результате обстрелов россиян повреждена инфраструктура станции.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) на 12:00 по местному времени (совпадает с белорусским) работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом в субботу, 27 августа, сообщила украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», пишет dw.com.

По ее данным, в результате периодических обстрелов повреждена инфраструктура станции, существует риск утечки водорода, распыления радиоактивных веществ, высока пожароопасность.

В связи с присутствием на ЗАЭС российских военных, их оружия, оборудования и взрывчатки, существуют серьезные риски для безопасной работы станции, указывают в компании.

«Энергоатом»: Военные РФ давят на персонал ЗАЭС

По информации "Энергоатома", ВС РФ, готовясь к приезду миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), усилили давление на персонал ЗАЭС с целью не допустить раскрытия им доказательств преступлений оккупантов на станции и ее использования в качестве военной базы.

Украина призывает мировое сообщество принять немедленные меры, чтобы заставить российских военных покинуть объект и передать его под контроль Киева.

За истекшие сутки российские военные неоднократно обстреливали площадку ЗАЭС, заявили в «Энергоатоме». «Ущерб в настоящее время устанавливается», - добавили в украинской компании.

Два энергоблока ЗАЭС 26 августа были вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины. «Комментариев по работе оборудования и систем безопасности в настоящее время нет», - отметили в «Энергоатоме».

Между тем, 26 августа, после заявления России о нежелании подписывать итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) встреча стран-участниц мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась без принятия коммюнике. «К моему глубокому сожалению, на этой конференции не удалось прийти к соглашению», - заявил президент конференции Густаво Злаувинен.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство AFP, участники конференции хотели выразить серьезную обеспокоенность военными действиями на территориях украинских АЭС - в частности, на ЗАЭС.

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