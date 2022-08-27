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Девять вдохновляющих фильмов для просмотра на выходных

  • 27.08.2022, 17:16
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Девять вдохновляющих фильмов для просмотра на выходных

Каждый из них улучшит ваше настроение.

«Детали» составили список фильмов, которые поднимут настроение и вдохновят.

Если вы чувствуете, что вам нужно немного вдохновения, а также веры в собственные силы, значимость и уникальность, включите одну из кинолент, о которых написано ниже.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (2018)

Экранизация мирового одноименного бестселлера переносит зрителя в послевоенный Лондон, где знакомит с молодой писательницей Джулиет (Лили Джеймс). Девушка пытается написать новую книгу и найти сюжет, отстраненный от ужасов войны, однако все остальные темы кажутся ей неуместными или скучными. Случайно она начинает переписку с жителями острова Гернси, который был оккупирован немцами во время Второй мировой войны. Чувствуя себя обязанной посетить это место, она отпрашивается у редактора и жениха и отправляется в путешествие, чтобы побольше узнать о членах кружка со странным названием «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков».

«Под солнцем Тосканы» (2003)

Какие ассоциации у вас вызывает регион Тоскана? Знойное солнце, аромат сухих трав и сочных фруктов, вкусы местной кухни… Завораживает? Вот и главную героиню экранизации Франсис (Дайан Лейн), переживающую развод, прельстили южные пейзажи. Приехав вместе с подругой в турне, она спонтанно решает не возвращаться в холодный Сан-Франциско и купить фермерский домик в итальянской глубинке, где-то в окрестностях Кортоны. Теперь женщина изо всех сил пытается начать свою жизнь заново среди колоритных местных персонажей, включая красавца Марчелло (Рауль Бова).

«Полночь в Париже» (2011)

В центре киноленты режиссера Вуди Аллена оказывается американец Гил Пендер (Оуэн Уилсон) – сценарист, начинающий писатель и просто романтик. Отдыхая в Париже со своей вечно занятой невестой (Рэйчел МакАдамс), он начинает гулять по городу в одиночку. Во время одной из таких ночных вылазок Гил встречает группу странных гуляк, которые увлекают его в путешествие во времени, где он сталкивается с иконами искусства и литературы эпохи джаза. Однако, чем больше времени молодой человек общается с гениями из прошлого, тем более неудовлетворенным он становится в настоящем.

«Улыбка Моны Лизы» (2003)

1952 год. Америка. Женщины активно борются за свои права. Недавняя выпускница Беркли Кэтрин Уотсон (Джулия Робертс) получает место преподавателя истории искусств в престижном женском колледже Уэллсли. Решив противостоять устаревшим нравам общества и институту, который их поддерживает, Кэтрин вдохновляет своих учениц, включая Бетти (Кирстен Данст) и Джоан (Джулия Стайлз), бросить вызов образу жизни, который их вынуждает вести общество.

«Удивительная жизнь Уолтера Митти» (2013)

Духоподъемная кантина о том, что даже скромному и незаметному служащему хочется иногда совершать безумные и геройские поступки. Этот фильм вырос из двухстраничного рассказа, опубликованного в журнале The New Yorker довоенного времени, а затем был интерпретирован Беном Стиллером на современный мотив. Критики по праву считают этот фильм лучшей работой актера, а зрители во время путешествия героя наслаждаются невероятными видами природы и не перестают воодушевляться его историей.

«Ешь, молись, люби» (2010)

Даже если в эту минуту вы не имеете возможность исцелиться от дурных мыслей, путешествуя по миру и безумно влюбляясь в пиццу, вы можете хотя бы понаблюдать, как это делает Лиз Гилберт (Джулия Робертс), что почти так же хорошо. Кроме того, просмотр этой картины – отличная мотивация, чтобы запланировать отпуск или помечтать о нем, а лучше – забронировать отель со спа-процедурами и роскошным завтраком на ближайших выходных.

Фильм рассказывает о женщине чуть за 30, которая думала, что у нее есть все, чего она только хотела в жизни: дом, муж и успешная карьера писателя. Однако теперь она не понимает, что для нее на самом деле важно. Осмелившись выйти из своей зоны комфорта, Лиз отправляется на поиски себя, которые приводят ее сначала в Италию, потом в Индию, а в финале на Бали.

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» (2010)

Фильм показывает маленький фрагмент из жизни четырех героев, заставляющий зрителей взгрустнуть на предмет одиночества и упущенных возможностей. Джоанна (Кира Найтли) и Майкл Рид (Сэм Уортингтон) – счастливая супружеская пара, судьба которой зависит от того, как каждый из них отреагирует на искушение в разлуке. Майкл уезжает в командировку с привлекательной коллегой по имени Лаура (Ева Мендес), за внешней красотой которой скрывается глубокое одиночество. Слегка завидуя командировке мужа, Джоанна соглашается на встречу с бывшим возлюбленным (Гийом Кане), прекрасно понимая, что их невинное свидание может перерасти в нечто большее.

«1+1» (2011)

Фильм, который в оригинале называется «Неприкасаемые», уже давно стал классикой среди душеподъемных кинолент. Его сценарий был основан на реальной истории богатого француза, который после падения на параплане оказался прикованным к инвалидному креслу. Аристократ (Франсуа Клюзе) ищет себе помощника и среди кандидатов встречает выходца из Сенегала (Омар Си), который совершенно не хочет трудиться и просит лишь подписать бумагу, чтобы его не лишили пособия от государства. Неожиданно для всех парализованный богач нанимает на работу простого и прямолинейного парня, который к тому же недавно вышел из тюрьмы, и между ними завязывается невероятно крепкая дружба.

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009)

Что может быть лучше еды? Только фильмы про кулинарию! Разочарованная работой, жительница Нью-Йорка Джули Пауэлл (Эми Адамс) берется за смелый проект: она обещает приготовить все 524 рецепта из знаменитой кулинарной книги «Как овладеть искусством французской кухни». С историей героини переплетается вторая сюжетная линия о том, как автор этой самой кулинарной книги – Джулия Чайлд (Мэрил Стрип) покорила французскую кухню своей страстью, бесстрашием и большим количеством масла.

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