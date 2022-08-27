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ВСУ могут рассечь группировку россиян на Херсонщине

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  • 27.08.2022, 17:20
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ВСУ могут рассечь группировку россиян на Херсонщине

Полковник запаса Вооруженных сил Украины проанализировал оперативную обстановку на фронте.

Военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов объяснил, что нужно для того, чтобы разбить Южнобугскую группировку россиян. Об этом шла речь в видео об оперативной обстановке на фронте на его YouTube-канале, пишет «Униан».

Так, комментируя удары украинских защитников по Дарьевскому мосту, Жданов отметил, что «это единственный стационарный мост, который соединяет Новую Каховку и Херсон через речку Ингулец».

Он объяснил, что предстоит сделать ВСУ, чтобы разбить группировку российских оккупантов на две части.

- Там остается еще несколько понтонных мостов, которые были наведены до войны, они старые, но их можно использовать. Я думаю, что наша артиллерия позаботится и об этих мостах, чтобы рассечь. Полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку российских войск на северную и южную компоненту. То есть на Криворожское и Николаевское направление, – говорит эксперт.

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