Белорусскую госкомпанию подозревают в краже из бюджета Украины 6 27.08.2022, 17:24

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Ее банковские счета арестованы.

Киевская прокуратура забрала у белорусской компании 1,5 млн гривен и передала активы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

— Следствием установлено, что в Киеве и на территории других регионов осуществляют свою деятельность ряд белорусских компаний. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Беларусь.

Правоохранителями исследуется деятельность компаний на предмет присвоения средств государственного бюджета Украины, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог с их последующей легализацией и выводом за границу, а также возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Компания не называется. Её банковские счета арестованы.

Ранее сообщалось, что на строительстве дорог в Украине зарабатывал олигарх Николай Воробей со своим «Нефтебитумным заводом», а также компании управделами Лукашенко — «Белзарубежторг» и «Белавтодор-Украина».

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