Что стало известно из обоснования обыска в доме Дональда Трампа? 4 27.08.2022, 17:34

2,758

Изначально причины беспрецедентного обыска в поместье экс-президента США не разглашались.

Над расследованием о том, как Дональд Трамп хранил у себя в резиденции засекреченные государственные документы, немного приподняли завесу секретности. Даже несмотря на то, что обоснование обыска в Мар-а-Лаго было опубликовано не целиком, вырисовывающаяся из него картина должна вызвать беспокойство у бывшего президента США, передает BBC.

В пятницу общественность впервые получила возможность ознакомиться с доводами министерства юстиции США, на основании которых ведомство обратилось в федеральный суд и получило ордер на обыск поместья Трампа во Флориде. Правда, раскрыты были только отрывки документа - и даже не самые «сочные» из них.

С тем, что документ должен быть опубликован не полностью, а в урезанном варианте, согласился судья - тот же, который подписал ордер на беспрецедентный обыск резиденции Трампа агентами ФБР 8 августа.

Но даже из тех частей аффидевита, которые удалось увидеть общественности, становится понятно, о нарушении каких законов может идти речь. Упоминается «уголовное расследование, касающееся неподобающего вывоза и хранения засекреченной информации в несанкционированных местах», а также «незаконное сокрытие или вывоз государственных архивных материалов».

О той последней маленькой детали далее в аффидевите рассказывается более подробно. Как пишут представители минюста, у них были основания полагать, что «на территории резиденции Мар-а-Лаго обнаружатся следы попыток помешать обыску».

В аффидевите также перечислены материалы, которые хранились в приморском гольф-клубе бывшего президента. Как упоминается в документе, Дональд Трамп их в конце концов вернул Национальному архиву в начале года - но только после многочисленных запросов, продолжавшихся более полугода.

В тех коробках были вырезки из газет, журналы, фотографии - а между ними еще 184 секретных документа, в том числе 25 с пометкой «совершенно секретно», отмечают следователи.

Они добавляют, что у следствия есть достаточные основания полагать, что на территории поместья находились и другие засекреченные документы, и хранились они неподобающим образом в небезопасных местах.

Этот момент, возможно, особенно тревожен для властей, учитывая, что в Мар-а-Лаго неоднократно проникали иностранные граждане. Одно из последних сообщений - о женщине с украинскими корнями, которая под чужим именем посещала светские мероприятия на территории поместья в 2021 году, общалась с соратниками Трампа и даже сфотографировалась на поле для гольфа с ним самим и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Это серьезное криминальное расследование. Речь идет не просто о каких-то сувенирах, которые Трамп решил оставить себе на память о президентстве, а о безопасности строго охраняемых cведений, составляющих гостайну США. В частности, о деятельности зарубежной агентуры, наблюдении за иностранными гражданами и, возможно, даже о санкционированных судом случаях слежки за гражданами США.

Ни в аффидевите, ни где-либо еще нет объяснения причин, по которым Трамп вывез предположительно секретные файлы из Белого дома и долго не передавал их следователям по изначальному запросу.

Почему раскрыли не весь документ?

Власти вырезали больше половины 38-страничного документа, в некоторых местах там целые страницы черных полос вместо текста.

Отдельные республиканцы назвали это свидетельством недостаточной прозрачности со стороны минюста, предположив, что ведомство хотело скрыть неудобные для себя подробности, содержавшиеся в документе.

Но министерство юстиции объяснило причины, по которым оно воздержалось от публикации всего документа полностью.

В аффидевите скрыта информация об участвующих в расследовании агентах ФБР, а также о свидетелях, которые в случае раскрытия их имен могут подвергнуться возмездию, давлению или запугиванию, даже угрозам личной безопасности.

Если бы имена нынешних свидетелей были раскрыты, говорится в заявлении властей, то другие лица, имеющие информацию, вероятно, передумали бы делиться ею со следствием.

В документе также вырезаны места, которые, по словам минюста, иначе могли бы стать руководством к действию для любого, кто хотел бы помешать данному расследованию в частности и работе ведомства в целом.

Раскрытие подобного аффидевита, даже в урезанной форме, - событие необычное. Но и само дело обычным не назовешь.

Что дальше?

Теперь сотрудники министерства юстиции вернутся к работе за закрытыми дверьми. Они продолжают анализировать изъятые из поместья Трампа документы, пытаясь оценить вместе с коллегами из разведывательных служб, имело ли место нарушение национальной безопасности.

Следователи также намекнули, что будут пытаться привлечь новых свидетелей.

Возможно, новых подробностей об этом деле мы не услышим еще некоторое время - до тех пор, пока не будет решено, выдвигать или нет обвинения в уголовном преступлении Трампу за нарушение правил работы с государственными документами и засекреченными материалами, а также за препятствование правосудию.

При этом не закончена и судебная тяжба по поводу обыска в резиденции, инициированная самим Трампом. Бывший президент подал в суд, настаивая на независимом анализе конфискованных документов со стороны особого уполномоченного юриста, и решение о том, необходим ли подобный анализ, еще не вынесено. Судья, задействованный в этом разбирательстве, однако, уже высказал некий скептицизм по поводу запроса Трампа.

Эта тяжба может затянуть расследование, если действительно начнется процедура анализа, на которой настаивает Трамп. Ее цель - удостовериться, что никакие из конфискованных документов не защищены соглашением о конфиденциальности между клиентом и адвокатом.