закрыть
27 августа 2022, суббота, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как пассажиры рейса Минск - Варшава провели ночь на заправке под Барановичами

3
  • 27.08.2022, 17:46
  • 3,340
Как пассажиры рейса Минск - Варшава провели ночь на заправке под Барановичами

Популярный международный автобусный перевозчик снова попал в скандал.

В минуты, когда пишутся эти строки, семейная пара Марии и Юрия еще в пути, хотя должны были сегодня утром попасть в Варшаву. Однако из-за проблем с техсостоянием автобуса пассажиры 1,5 часа провели на трассе, затем бессонную ночь, точнее – 6 часов, на АЗС на трассе где-то возле Барановичей. А на границе они "поймали" еще одно приключение...

Вечером, 25 августа, семейная пара Мария и Юрий отправились в отпуск. Заранее купили автобусные билеты в компании Intercars по маршруту Минск – Варшава, автобус отправился с автовокзала «Центральный» в Минске вовремя, в 21:05. Далее поездка превратилась в весьма неприятное и томительное мероприятие. Хотя по расписанию 26 августа в 6:05 автобус должен был прибыть на автовокзал «Заходни» в Варшаве, все пошло иначе, пишет abw.by.

«Автобус сломался уже на проспекте Дзержинского»

Мария рассказывает, что автобус сделал первую техническую остановку уже на 15-й минуте следования на проспекте Дзержинского. Все поняли: что-то пошло не так.

- Ехали, дул горячий воздух, в салоне было как в духовном шкафу. Мы – пирожки, – шутит она, показывая это фото:

Несмотря на поломку, настроение поначалу было бодрым. Но приблизительно в 23:00 автобус остановился на трассе из-за поломки. Тут застряли на полтора часа.

Далее Мария рассказывает вот что:

- Водители созванивались в течение полутора часов то ли с руководством, то ли еще с кем-то. Потом автобус подостыл, нас отвезли на ближайшую заправку недалеко от Барановичей. Водители сказали: «Лопнул шланг системы охлаждения двигателя». Прекрасно, такой вариант возможен. Но помощь за нами не приедет!

Семь человек удалось посадить на проезжавший мимо автобус до Варшавы. Остальным сказали ждать до 8 утра, а автобус наш поедет на ремонт. Люди стали возмущаться: какие 8 утра?! Причем никто не в курсе, починят ли автобус вообще.

«Была мысль бросить все и ехать за своей машиной в Минск»

Подняли кипиш, но автобус оставил нас на заправке, на нем водители поехали искать шланг в автопарк Барановичей.

На заправке дети легли на лавочки, остальные стояли часов 6, всю ночь. Утром водитель отзвонился, что починился, едет мыть двигатель. В 6:20 автобус наконец-то вернулся за нами. К этому времени некоторые люди уехали в Минск, кто-то взял такси до Бреста.

Ладно, мы никуда особо не спешим: в Варшаве берем авто напрокат и едем по Европе. Но у людей были билеты на самолеты, они опаздывали на рейсы! У нас возникали мысли вернуться в Минск за своей машиной. В автобусе были дети и даже такса – она держалась молодцом».

На границе никого не оформляют из-за «заминированного» авто

С горем пополам автобус таки прибыл на границу в ПП «Брест», где путешественников ожидал еще один форс-мажор: оформление транспорта было остановлено из-за автомобиля Kia с предметом, похожим на взрывное устройство, под днищем. Его оцепили, никого не оформляли. Но это действительно форс-мажор.

В этой истории Мария задается вопросом: «Просто очень интересно, что делало руководство «Интеркарса» всю ночь, пока люди, в том числе дети, 6 часов провели на заправке стоя? Ждем комментариев от них с большим интересом. Почему не нашли нам другой автобус? Что было бы, если бы водители не смогли починить этот? Он выезжал уже с проблемой, говорят, что на автовокзале у многих были вопросы, почему автобус стоял с открытым капотом.

Встретили рассвет на АЗС возле Барановичей, а должны были на подъезде к Варшаве

При подъезде к границе мы опять «поймали» приключение – минирование. И никто не удивился. Или у людей перегорели нервы, или уже стало все равно.

Вопрос остается открытым: билет за 150 рублей с человека гарантирует хоть что-нибудь? Или проблема в дороге – только твоя проблема? Тебе не повезло, а «Интеркарс» отдыхает. Наверное, справедливо, что «Интеркарс» должен выплатить моральный ущерб".

«Поломку невозможно предсказать»

По состоянию на 12:10 26 августа белорусский отрезок границы удалось пройти. Впереди пассажиров ждал польский. Напомним, что в 6:00 автобус должен был прибыть в Варшаву.

Журналистам не сразу, но удалось дозвониться до компании «Интеркарс». Пассажирам посоветовали писать претензии на электронную почту компании, после чего по согласованию с руководством будут приниматься те или иные решения.

Недавно сайт Charter97.org публиковал историю белоруски, которую (сняли с рейса Варшава-Минск https://charter97.org/ru/news/2022/8/13/511141/) этой же автобусной компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный