Как пассажиры рейса Минск - Варшава провели ночь на заправке под Барановичами 3 27.08.2022, 17:46

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Популярный международный автобусный перевозчик снова попал в скандал.

В минуты, когда пишутся эти строки, семейная пара Марии и Юрия еще в пути, хотя должны были сегодня утром попасть в Варшаву. Однако из-за проблем с техсостоянием автобуса пассажиры 1,5 часа провели на трассе, затем бессонную ночь, точнее – 6 часов, на АЗС на трассе где-то возле Барановичей. А на границе они "поймали" еще одно приключение...

Вечером, 25 августа, семейная пара Мария и Юрий отправились в отпуск. Заранее купили автобусные билеты в компании Intercars по маршруту Минск – Варшава, автобус отправился с автовокзала «Центральный» в Минске вовремя, в 21:05. Далее поездка превратилась в весьма неприятное и томительное мероприятие. Хотя по расписанию 26 августа в 6:05 автобус должен был прибыть на автовокзал «Заходни» в Варшаве, все пошло иначе, пишет abw.by.

«Автобус сломался уже на проспекте Дзержинского»

Мария рассказывает, что автобус сделал первую техническую остановку уже на 15-й минуте следования на проспекте Дзержинского. Все поняли: что-то пошло не так.

- Ехали, дул горячий воздух, в салоне было как в духовном шкафу. Мы – пирожки, – шутит она, показывая это фото:

Несмотря на поломку, настроение поначалу было бодрым. Но приблизительно в 23:00 автобус остановился на трассе из-за поломки. Тут застряли на полтора часа.

Далее Мария рассказывает вот что:

- Водители созванивались в течение полутора часов то ли с руководством, то ли еще с кем-то. Потом автобус подостыл, нас отвезли на ближайшую заправку недалеко от Барановичей. Водители сказали: «Лопнул шланг системы охлаждения двигателя». Прекрасно, такой вариант возможен. Но помощь за нами не приедет!

Семь человек удалось посадить на проезжавший мимо автобус до Варшавы. Остальным сказали ждать до 8 утра, а автобус наш поедет на ремонт. Люди стали возмущаться: какие 8 утра?! Причем никто не в курсе, починят ли автобус вообще.

«Была мысль бросить все и ехать за своей машиной в Минск»

Подняли кипиш, но автобус оставил нас на заправке, на нем водители поехали искать шланг в автопарк Барановичей.

На заправке дети легли на лавочки, остальные стояли часов 6, всю ночь. Утром водитель отзвонился, что починился, едет мыть двигатель. В 6:20 автобус наконец-то вернулся за нами. К этому времени некоторые люди уехали в Минск, кто-то взял такси до Бреста.

Ладно, мы никуда особо не спешим: в Варшаве берем авто напрокат и едем по Европе. Но у людей были билеты на самолеты, они опаздывали на рейсы! У нас возникали мысли вернуться в Минск за своей машиной. В автобусе были дети и даже такса – она держалась молодцом».

На границе никого не оформляют из-за «заминированного» авто

С горем пополам автобус таки прибыл на границу в ПП «Брест», где путешественников ожидал еще один форс-мажор: оформление транспорта было остановлено из-за автомобиля Kia с предметом, похожим на взрывное устройство, под днищем. Его оцепили, никого не оформляли. Но это действительно форс-мажор.

В этой истории Мария задается вопросом: «Просто очень интересно, что делало руководство «Интеркарса» всю ночь, пока люди, в том числе дети, 6 часов провели на заправке стоя? Ждем комментариев от них с большим интересом. Почему не нашли нам другой автобус? Что было бы, если бы водители не смогли починить этот? Он выезжал уже с проблемой, говорят, что на автовокзале у многих были вопросы, почему автобус стоял с открытым капотом.

Встретили рассвет на АЗС возле Барановичей, а должны были на подъезде к Варшаве

При подъезде к границе мы опять «поймали» приключение – минирование. И никто не удивился. Или у людей перегорели нервы, или уже стало все равно.

Вопрос остается открытым: билет за 150 рублей с человека гарантирует хоть что-нибудь? Или проблема в дороге – только твоя проблема? Тебе не повезло, а «Интеркарс» отдыхает. Наверное, справедливо, что «Интеркарс» должен выплатить моральный ущерб".

«Поломку невозможно предсказать»

По состоянию на 12:10 26 августа белорусский отрезок границы удалось пройти. Впереди пассажиров ждал польский. Напомним, что в 6:00 автобус должен был прибыть в Варшаву.

Журналистам не сразу, но удалось дозвониться до компании «Интеркарс». Пассажирам посоветовали писать претензии на электронную почту компании, после чего по согласованию с руководством будут приниматься те или иные решения.

Недавно сайт Charter97.org публиковал историю белоруски, которую (сняли с рейса Варшава-Минск https://charter97.org/ru/news/2022/8/13/511141/) этой же автобусной компании.

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