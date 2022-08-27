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Недалеко от Минска заметили богомола

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  • 27.08.2022, 17:56
  • 2,000
Недалеко от Минска заметили богомола

Богомол — создание для Беларуси все еще диковинное.

Относительно большое, зеленое, с крючковатыми конечностями — в общем, не для слабонервных. И если вы думали, что богомолы встречаются только где-то в южных районах — подумайте еще раз. «Пришельца» сегодня обнаружили в Старых Дорогах, что не так далеко от Минска. Один ли он был, выяснить не удалось.

Видео с богомолом в редакцию «Онлайнера» прислала читательница. Тот до Старых Дорог, видать по всему, добирался автостопом, устроившись при этом на руле и проявляя живой интерес к дорожной обстановке.

— Видимо, из-за жаркого августа он здесь, — сделала предположение автор видео.

Она богомола не испугалась и правильно сделала. Менее стойких в этом плане людей спешим успокоить: богомолы не кусаются.

Видео можно посмотреть здесь.

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