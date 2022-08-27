Семь простых способов охладиться в жару 27.08.2022, 18:07

В Беларуси в ближайшие дни ожидается до +32°С.

Жара на многих действует изматывающим образом. В течение дня важно следить за своим состоянием, чтобы избежать солнечного удара и перегрева. Сайт aussiedlerbote.de рассказывает, как помочь своему организму.

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Как правильно охладиться в жару без ущерба для здоровья

Предлагаем 6 простых способов.

Контрастный душ

Контрастный душ улучшает кровообращение. Холодная вода укрепляет иммунитет и способствует выбросу бета-эндорфинов. Если контрастный душ для вас – это слишком, просто в течение для опускайте ноги в прохладную воду.

Больше воды

Пейте летом больше воды – это лучший способ восстановления водного баланса. Каждый час нужно выпивать по 250 мл воды, чтобы восполнить запасы энергии и освежиться. В воду можно добавлять мяту, апельсин и лимон, имбирь и любые ягоды.

Пряная еда

Выбирайте пряную еду – это один из восточных методов охлаждения. В странах, где температура зашкаливает, употребляют блюда со специями. Они усиливают потоотделение, и за счет этого тело остывает.

Больше фруктов и овощей

Водянистые овощи и фрукты восполняют минералы, выходящие из организма с потом. В рацион следует добавить дыню, огурцы, арбуз, виноград, грушу, персик.

Мокрый платок на шее

Такой «девайс» понижает температуру тела. Когда ткань высохнет, повторите процедуру.

Правильная одежда

Одежда из дышащей ткани не допустит перегрева. Она хорошо впитывает влагу. Для лета отлично подойдет одежда изо льна, хлопка и бамбука.

И напоследок еще один простой совет. Используйте пульверизатор или увлажнитель воздуха.

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