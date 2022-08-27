Распухшая, но третьесортная армия Путина 27.08.2022, 18:20

Кремль все еще опасается объявлять в РФ всеобщую мобилизацию.

Кремлевский диктатор решил увеличить и без того «распухшую» и крайне неэффективную российскую армию. Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность армии страны-оккупанта на 137 тысяч человек. На такое решение его подтолкнуло полное фиаско так называемой «спецоперации» против Украины. Рашисты утратили наступательный потенциал. В Администрации президента РФ и Генштаб выискивают способы восстановления оккупационного контингента без объявления всеобщей мобилизации. Почему Путин вынужден ограничиваться такими полумерами, читайте в материале «Апострофа».

Согласно путинскому указу, который вступает в силу с начала следующего года, штатная численность армии РФ увеличивается до 1150628 человек.

- Правительству Российской федерации предусмотреть выделение министерству обороны РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации, - сказано в документе.

Указ был подписан на фоне существенных провалов оккупационной армии, которая оказалась неспособна достичь ни первого плана Кремля («взятие» всей Украины, кроме трех западных областей), ни второго - «взятия» территории всего Донбасса.

Колоссальные потери, которые рашисты понести в Украине, не удалось покрыть даже за счет скрытой мобилизации, массированной рекламы службы по контракту и активной вербовки наемников за существенные по российским меркам деньги.

Если сейчас в условиях скрытой мобилизации военкоматы (даже в депрессивных областях) не могут выполнить планы по набору «пушечного мяса», то в начале следующего года это будет сделать еще труднее.

- Крайне маловероятно, что Минобороны РФ сможет набрать дополнительно столько народу. Даже если они хоть как-то и сподобятся, то нужно будет хоть какое-то время на подготовку. В лучшем случае для россиян (хотя это все сомнительно), они смогут задействовать резервы не раньше марта следующего года. И далеко не факт, что Генштаб РФ сможет сформировать новые ударные группы. Скорее всего, резервы пойдут на затыкание дыр и восстановление группировки, которую всерьез потрепало в Украине, - говорит руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Обессиленная недо-империя

Кремль вбросил в Украину наиболее боеспособные армейские части, «усиленные» формально полицейскими формированиями в виде Россгвардии и «тиктокерами» из Чечни, но безрезультатно. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, безвозратные потери российских оккупантов с начала вторжения подбираются к отметке в 50 тысяч человек.

В западную прессу из источников в разведке неоднократно просачивалась информация о том, что кремлевский диктатор крайне недоволен тем, в каком темпе идет «спецоперация». В Администрации президента РФ понимают, что американские и европейские военные аналитики уже сделали выводы относительно реальной «боеспособности» российской армии, которая отличается от заявленных показателей.

- Война в Украине показала, что армия РФ не равноценна вооруженным силам США. Россияне не способны проводить сложные операции так, как это делают британцы, французы или израильтяне. Так что с указанной точки зрения РФ не является даже военной державой второго эшелона, - настаивает профессор стратегических исследований в университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О’Брайен.

Путин формально увеличил численность российской армии, в том числе, потому что реальные траты оккупантов оказались существенно выше общего числа «200-х» российских боевиков.

- Общие потери оккупантов вместе с убитыми, раненным и дезертирами составляют около 100 тысяч. Когда говорят о раненых, следует иметь в виду, что большая часть из них получила увечья в результате артобстрелов. Соответственно, в строй они больше не вернутся, - пояснил Николай Сунгуровский.

Теоретически у Москвы есть вариант как оперативно пополнить число «новобранцев», объявив общую мобилизацию, но Путина терзают «смутные сомнения».

- Приходилось слышать от осведомленных источников, что Путин лично категорически против открытой мобилизации, хотя в его окружении хватает «ястребов», уверенных, что любыми социальными рисками в такой ситуации можно пренебречь. В Администрации президента РФ опасаются, что такое решение может расшатать общественные настроения. Конечно, никто с вилами в руках штурмовать Кремль не станет, но внепроцедурная легитимность режима станет более уязвимой к любым политическим вызовам, - говорит политический эксперт, глава Центра содействия реформам Георгий Чижов.

Даже если посредством всеобщей мобилизации Генштаб РФ пополнит резервы, то далеко не факт, что такое «ополчение» будет воевать лучше. Министру обороны РФ Сергею Шойгу все равно придется оправдываться, выдумывая причины, почему оккупанты продолжают терпеть неудачи.

Впрочем, для Шойгу это не впервой. Уход с территории северных областей Украины и с острова Змеиный в российском командовании объясняли «жестами доброй воли». Недавние стратегические неудачи с наступлением и попытками «взять» весь Донбасс Шойгу умудрился обосновать «гуманитарными нормами».

0 Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно, - солгал Шойгу российским пропагандистам.

Российские агрессоры продолжают врать, заявляя, что бьют исключительно по военным объектам. Хотя теперь Шойгу такими «гуманитарными» объяснениями пытается оставить в дураках именно российское население, вынужденное косвенно или прямо из своего кармана оплачивать провальную «спецоперацию».

- Такие заявления Шойгу даже среди россиян мало кто воспримет серьезно. Он, таким образом, пытался объяснить, почему все «идет по плану», но только очень долго. Если Шойгу или другие кремлевские спикеры не будут озвучивать даже такие смешные версии, почему армия РФ увязла в Украине, то россияне точно решат, что дела идут совсем уж паршиво. Сейчас народ видит, что начальство, как обычно, врет, но сами начальники при этом выглядят бодрыми и уверенными, а значит все не так уже плохо, - отметил Георгий Чижов.

На этом фоне указ Путина об увеличении российской армии выглядит исключительно как попытка самоуспокоения и имитации усиления боеспособности.

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