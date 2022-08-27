«Стоим сутками, борода до колен вырастет, пока дождешься и выедешь» 27.08.2022, 18:29

Очереди на белорусско-польской границе растут.

Журналисты «Белсата» 26 августа отправились к пограничному переходу Тересполь – Брест на польско-белорусской границе.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, очередь к переходу на белорусской стороне в Бресте составляла утром 26 августа 240 автомобилей. К сожалению, увидеть ее собственными глазами журналисты не могли. Поэтому проверили на польской стороне у возвращающихся в Беларусь соотечественников.

Фото: Белсат

«Зуб себе выбила от скуки»

С польской стороны тоже очередь. Причем начинает увеличиваться в полном соответствии с ростом ртутного столбика термометра. В Тересполе – плюс 34.

«Один ребенок, пока стояли и ждали, зуб себе выбил от скуки», – слышат журналисты душевную беседу мужчин, поделившихся впечатлениями от вчерашнего ожидания в очереди в Бресте.

Фото: Белсат

Согласно одному из них, он ждал на границе в Бресте двое суток. Ни душа, как у людей, ни туалетов. «Полный ад», – говорит. Но как-то прорвались. Везет в Синеокую два лобовых стекла для автомобиля и еще что-то.

Фото: Белсат

«Въехали в Польшу вчера, еще по электронной очереди успели записаться, но и по ней была задержка на три часа», – рассказывает другой собеседник на черном Nissan с белорусскими номерами.

Журналисты немного удивлены, спрашивают: значит ли это, что указ Лукашенко от 15 августа 2022 года об отмене платного резервирования по электронной очереди не работает? Оказывается, да. По крайней мере до 26 августа на пограничном переходе в Бресте по-прежнему действовали две очереди – платная электронная и общая. Кто сумеет выкупить место (стоит 32 рубля) в электронной очереди, ждет от 4 до 10 часов. Кто стоит в общей – несколько суток. Это подтвердили все водители, с которыми журналисты общались.

Фото: Белсат

Главная причина – закрытие переходов

«Да, стоим сутками! Борода до колен вырастет, пока дождешься и выедешь», – смеется мужчина. Утверждает, что 26 августа – последний день, когда на белoрусской стороне границы действовала старая система с электронной очередью – теперь будет только общая, а значит, будет еще хуже.

Мужчина вытирает пот с лица и бросает взгляд на упакованный холодильник в салоне, который везет из Польши на Родину. На вопрос, дешевле ли в Польше, опять шутит: «Нет, буквально в три-четыре раза…» После лаконичного обсуждения ситуации на украинских фронтах прощается с журналистами словами: «Слава Украине!», «Жыве Беларусь!».

Фото: Белсат

Анатолий, у которого 46-летний опыт работы водителя-международника, рассказывает, что в минувшую субботу ждал на границе 8 часов, и это из-за платной очереди:

«Да, действует еще. Ай, кто там ее отменит? У нас же законов нет – только указы какие-то».

По мнению водителя, виноваты беларусские пограничники («обвиняют поляков? Не слушайте вы их! Это так наши работают»), потому что польские работали в его случае очень оперативно. Но замечает, что главная причина долгих очередей – это закрытие поляками переходов на белорусско-польской границе. Из шести существующих сейчас работают лишь два – Брест-Тересполь и Берестовица-Бобровники.

Фото: Белсат

В очереди – ни одной машины с польскими номерами

Справедливости ради журналисты отметили, что большинство опрошенных водителей говорили о замедлении движения на польской стороне.

«Бывает, что у поляков только один канал работает из пяти, а бывает – открывают четыре. Не хватает мощностей им, видимо. В общей очереди люди по 40-50 часов стоят, чтобы доехать до пограничников. Ну и часов 5-7 – на самое пересечение. Такая ситуация за последние 2-3 недели», – говорит Олег.

Фото: Белсат

Около 14:00 очередь к пункту пропуска в Тересполе состояла из 60 машин. Чуть ли не 90 % из них – с белорусскими номерами. Несколько – с российскими с белорусами за рулем. По одной – с украинскими и французскими. Остальные – с транзитными. И ни одного автомобиля с польскими номерами, несмотря на «знаменитый» белорусский безвиз.

Фото: Белсат

Во «французском» бусике через Беларусь ехали на Родину чеченцы.

Жарко. Очередь движется урывками. То из одного, то из другого автомобиля выпирают ноги пассажиров. Каждый второй мужчина раздет по пояс. Продавец в торговом центре неподалеку перехода падает ледяную колу и говорит, что очереди на въезд в Беларусь начали здесь появляться с прошлой недели.

Фото: Белсат

Журналисты возвращаются к своему авто и ловят по дороге дружелюбную улыбку. Женщина разговаривает с ними по-белорусски. Говорит, что не ездила бы ни в какую Польшу за товаром, если бы имела достойную зарплату, а не каких-то там 500 рублей.

Фото: Белсат

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси очередь на переходе Брест – Тересполь составляла на вечер 26 августа более 250 автомобилей. Граждане, выезжающие из Беларуси в Польшу, должны заплатить 32 рубля (1 базовая величина) местного санитарного («ковидного») сбора, и столько же – за резервирование электронной очереди (те, кто движется в общей очереди, – только санитарный сбор). Вступит ли в силу 27 августа указ Лукашенко, отменяющий электронную очередь, никто не знает.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

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