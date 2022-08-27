США увеличат производство HIMARS и снарядов к ним из-за Украины 5 27.08.2022, 18:36

2,630

Подчеркивается, что российской армии еще ни разу не удалось уничтожить американские ракетные системы HIMARS.

США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним с дальностью около 70-80 км в связи с поставками в Украину. Об этом сообщает (РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

- Мы получили почти 400 миллионов долларов на пополнение запасов HIMARS и GMLRS Министерства обороны США, - сказал заместитель министра обороны по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. - Кроме того, мы планируем почти 200 миллионов долларов на расширение и ускорение производства и ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года.

По его словам, увеличение производства связано, прежде всего с помощью Украине в войне против России.

- Поскольку мы продолжаем оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью над ускорением производства критически важного оружия и систем, - добавил он. - Это включает в себя предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы.

5 фактов о HIMARS в Украине

- уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц;

по данным министра обороны Алексея Резникова, для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS;

- ВСУ уже уничтожили около 50 российских складов с боеприпасами с помощью HIMARS;

- для того чтобы Украина достигла огневого паритета в войне с Россией, нужно 50 HІMARS;

- российской армии еще ни разу не удалось уничтожить американские ракетные системы HIMARS.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».