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Какие цены на минской Комаровке в эти выходные?

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  • 27.08.2022, 18:47
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Какие цены на минской Комаровке в эти выходные?

Последние лисички продают по 30 рублей за килограмм.

Какие овощи и фрукты на минском Комаровском рынке пользуются особым спросом у минчан, и сколько за них придется заплатить в последние выходные лета, выясняли «Минск-Новости».

Картофель можно найти от 1 рубля за кг, цена на огурцы начинается от 1,5. Прилавки пестрят помидорами. Тут они и красные, и розовые, и желтые, и «черные принцы». Средняя цена за кило —1,5 рубля.

Килограмм кукурузы обойдется в 2–2,5 рубля, а вот за перцы придется отдать в два раза дороже — 4 рубля. Зелень представлена в нескольких торговых точках стоимостью от 1 рубля за пучок.

Голубику можно приобрести за 10–14 рублей за кг, черную смородину отдают за 10, а вишню и черешню можно найти от 6. В нескольких точках еще имеется клубника. Продают ее от 6 рублей за кило. Винограда на рынке стало больше, а цена очень даже приятная — от 4 рублей за кг.

Появилась на Комаровке брусника, за килограмм полезной ягоды в среднем придется заплатить 7,5 рубля, но в одной точке она была найдена всего за 6. Стаканчик малины или ежевики можно приобрести за 4–5 рублей.

Цена за арбузы начинается от 2 рублей. Дыни также можно найти на рынке. Может, ценник на них и не самый сладкий (от 3,5 рубля), но бахчевая вкусом порадовала.

Уже в разгаре яблочный сезон. Найти их можно во многих торговых точках, а цена на — от 1,5 рубля за кг. Тут ассортимент, как и с помидорами. Каждый найдет яблоко по своему вкусу, а если названия вам ничего не говорят, то можете смело обращаться к продавцам, которые вас проконсультируют. Те, кто хочет вспомнить детство и насладиться твердыми домашними грушами, могут реализовать свое желание, купив их на Комаровском рынке всего за 2–3 рубля.

Персики и нектарины сегодня в изобилии. Ценовой диапазон большой, начиная с 4–5 рублей за кг, заканчивая 12. Инжир продают поштучно всего по 1,5 рубля, а за килограмм апельсинов просят 4,5 рубля.

Грибов на рынке осталось всего ничего. Оставшиеся лисички отдают по 30 рублей за кг.

— Скорее всего, это была последняя партия лисичек. Погода совсем не грибная. Еще и леса закрыты для посещения. Остается только ждать осень и дожди, может, хоть боровики будут, — поделилась своим негодованием одна из продавцов.

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