Пока в Европе и в Китае пересыхают реки, в Пакистане идут наводнения
- 27.08.2022, 19:04
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Погибло более 900 жителей Пакистана, миллионы остались без жилья.
Власти Пакистана 26 августа объявили чрезвычайное положение в связи с наводнениями из-за непрекращающихся муссонных дождей. В августе в провинции Синд выпало осадков на 780% больше средних показателей, в Белуджистане — почти на 500%, пишет «Медуза».
Из-за наводнений погибли по крайней мере 937 человек; сотни тысяч домов оказались разрушены. По оценкам властей, стихия так или иначе затронула 33 миллиона человек, или около 15% жителей Пакистана.
Премьер-министр Шахбаз Шариф попросил международную помощь и признал, что спасатели не способны добраться до многих районов, где люди ждут эвакуации. В правительстве связывают происходящее с изменениями климата и называют наводнение сильнейшим в истории страны.