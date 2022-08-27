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Пока в Европе и в Китае пересыхают реки, в Пакистане идут наводнения

  • 27.08.2022, 19:04
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Пока в Европе и в Китае пересыхают реки, в Пакистане идут наводнения

Погибло более 900 жителей Пакистана, миллионы остались без жилья.

Власти Пакистана 26 августа объявили чрезвычайное положение в связи с наводнениями из-за непрекращающихся муссонных дождей. В августе в провинции Синд выпало осадков на 780% больше средних показателей, в Белуджистане — почти на 500%, пишет «Медуза».

Из-за наводнений погибли по крайней мере 937 человек; сотни тысяч домов оказались разрушены. По оценкам властей, стихия так или иначе затронула 33 миллиона человек, или около 15% жителей Пакистана.

Премьер-министр Шахбаз Шариф попросил международную помощь и признал, что спасатели не способны добраться до многих районов, где люди ждут эвакуации. В правительстве связывают происходящее с изменениями климата и называют наводнение сильнейшим в истории страны.

Житель затопленной деревни в округе Джафарабад вывозит свои вещи на импровизированном плоту. Фото: AP
Пострадавшая от наводнения деревня в округе Чарсадда. Фото: AFP
Мальчик держится за веревку, пересекая поток. Фото: EPA
Мужчина пытается преодолеть поток в округе Чарсадда. Фото: Reuters
Житель города Джейкобабад плывет по нему в пластиковой бочке. Фото: AFP
Женщина готовит на костре лепешки в импровизированном лагере для людей. Фото: AFP
Жители провинции Пенджаб ждут помощи. Фото:EPA
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