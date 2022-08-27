«Цены растут во всех сферах»2
- 27.08.2022, 19:44
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Кофе в Беларуси стоит уже больше 250 рублей за килограмм.
Боль белорусов особо видна в магазинах, пишет телеграм-канал «Полымя». Цены растут и растут. В связи с повышением появляются даже специальные рейтинги самых дорогих продуктов. Что в топе?
Не поверите, на первом месте стоит закваска. «Смотришь на ценник — 3,68 рубля. Вроде цена как цена. А потом обращаешь, что в пачке один килограмм. То есть за него нужно отдать 3680 рублей. В перерасчеты в доллары — 1460. Можно купить машину», — делятся белорусы.
Идем дальше. Второе место — ванилин. Цена за его килограмм составляет почти тысячу рублей!
На третьем место стоит кофе и специи. Разница с предыдущими позициями, конечно колоссальная. Кофе в Беларуси стоит чуть больше 250 рублей за килограмм. Перец черный можно найти за 150.
Тема с ценовой политикой в Беларуси уже становится избитой и даже приевшейся. Назревает ощущение, что проблема и перестала быть проблемой, а стала реальностью. Даже обыденностью. Цены растут во всех сферах. И это неизбежно.