Как молодая семья из Бобруйска переехала в глухую деревню и завела хозяйство 27.08.2022, 19:29

1,148

В деревне всего 15 домов.

Марина и Андрей Логвиненко живут в деревне Островы Бобруйского района около шести лет. Марине 34 года, Андрею – 38. Их сыновьям Олегу и Игорю четыре года и шесть лет, младшей Настеньке 11 месяцев. В деревню они переехали, когда ждали первенца, пишет «Вечерний Бобруйск».

Раньше Марина и Андрей жили в Бобруйске. Молодой человек окончил училище по специальности телемастер, правда, работать по ней так и не довелось. Года три занимался грузоперевозками на своем микроавтобусе как ИП, затем продавал мед на рынке. Марина освоила профессию продавца в 142 училище и работала по специальности. В 2011-ом, когда грянул кризис, молодые люди поехали в Казахстан, где знакомый предложил Андрею работу. Детей у них еще не было, в Бобруйске ничего особо не держало, да и оба легкие на подъем. В Казахстане Андрей работал на фирме, которая импортировала из Европы в Казахстан кровельный материал. Марина освоила работу кинолога и работала по этой специальности. В Казахстане молодые люди прожили около трех лет.

– Жили мы там нормально, дом хороший снимали, – говорит Андрей. – Работа была неплохая, но так чтобы что-то заработать сверх, чтоб откладывать, такого не было. А работать ради того чтоб просто жить – это можно и дома, и мы приняли решение вернуться в Беларусь.

«Вспомнилось мне это все, что-то в душе всколыхнулось, и я захотел в деревню переехать»

Недолгое время семья Логвиненко находилась в родном Бобруйске, а вскоре решили переехать в деревню. Инициатором был мужчина.

– Знакомый попросил помочь его матери посадить картошку в деревне, – вспоминает Андрей. – Я приехал туда, а там деревня похожа на ту, в которую я ездил в детстве к бабушке в Чаусский район. Вспомнилось мне это все, что-то в душе всколыхнулось, и я захотел в деревню переехать. Марина идею поддержала. Дядя мой говорит: поедем посмотрим, в Островах знакомый дом продает. Поехали другой дом смотреть, а в этот попутно заглянули. Я увидел его и без колебаний говорю: забираю. Сразу дал задаток и начал делать ремонт. Пока оформляли документы, я тут уже дом поднимал, фундамент заливал. Это был май 2015-го, а в декабре, перед самым Новым годом, мы сюда заехали.

Андрей говорит, что на момент принятия решений переехать в деревню у него не было никаких философских мировоззрений на этот счет: просто захотели и поехали.

«При большом желании можно научиться всему, плюс «интернет в помощь»»

Старенький деревенский дом новые хозяева преобразили на свой вкус, сейчас это довольно современное и частично благоустроенное жилье. На кухне современная мебель с подсветками, старую печь подремонтировали и оставили для декора и чтоб готовить в ней здоровую деревенскую еду. Стены между комнатами убрали, получилось одно большое помещение. Посередине комнаты Андрей соорудил печь с камином. Здесь же небольшой спортивный комплекс, на котором дети играют и заодно занимаются спортом. Для мальчишек сделали двухъярусную кровать.

В перспективе – второй этаж, где будет еще несколько комнат. В этом году в планах хозяина – обновить коридор, а затем браться за строительство ванной и туалета в доме, пока удобства частично на улице. Есть банька во дворе. Горячая вода на кухне имеется благодаря бойлеру.

Практически все Андрей делает своими руками, хотя большого опыта в этом деле раньше не было. Мужчина уверен, что при большом желании можно научиться всему, плюс «интернет в помощь».

Корова Мурка, коза Бирка и курочки голошейные

Хозяйство у молодой семьи приличное. Есть корова Мурка и коза Бирка. Мурка дает молоко, а хозяйка делает из него творог, сыр, масло.

– Домашние творожный сыр типа брынзы и твердый сыр получаются даже вкуснее покупных, – говорит Марина. – Правда, делать их – процесс трудоемкий, занимаемся этим, когда есть время и настроение. Есть у нас электрическая маслобойка, потому масло свое. Молочные продукты делаем для своей семьи, иногда что-то забирают соседи, знакомые, родители.

Козочку супруги покупали специально ради маленького ребёнка. К слову, дети их практически неболеют, родители уверены, что это частично благодаря козьему молочку. Еще в хозяйстве более 50 кур. В основном, породы голошейная. Марина говорит, что это лучшая порода в плане продуктивности. Еще есть китайская шелковая, королевская. Всю живность хозяева держат только на натуральном корме.

Плюс ко всему у Марины и Андрея немало соток земли. Около дома – 16. Здесь выращивают огурцы, помидоры, картошку, кукурузу, перец, кабачки, баклажаны и даже немного арбузов. Практически все – на высоких грядках, используют мульчу – сено, солому, листья. На огороде плодовые деревья, кустарники, экзотический пекан. Рядом с домом еще один участок 25 соток, здесь супруги посадили сад: грецкие орехи, яблони, груши. Так что овощи и фрукты у наших героев свои, урожая хватает на весь год. И закаток – целый погребок.

Еще гектар земли берут под сенокос, чтобы Мурке сено заготавливать. В деревне с этим проблем нет, за землю люди не дерутся.

– Сеном решил сам заниматься, потому что оно сейчас дороже картошки, – говорит Андрей. – Корове на зиму надо три тонны. Это минимум 10 рулонов, один рулон стоит порядка 65-70 рублей. То есть если покупать, то нужно отдать около 700 рублей. Плюс доставка еще рублей 150, итого больше 800 рублей выходит.

Удивительно, что всем этим молодые супруги занимаются сами. Так случилось, что родителей Марины уже нет. Родители Андрея живут в городе, они уже не молоды, да и своя дача у них. С внуками иногда помогают.

«За раз выходит 400-500 литров меда»

Пчелы – отдельная тема, ими глава семьи занимается давно и основательно. И это – основной доход семьи.

Андрей держит порядка 30 пчелиных семей породы Бакфаст.

– Такие были выведены на островах Британии, они хорошо зарекомендовали себя во многих отношениях, – со знанием дела рассказывает пчеловод. – У них добрый нрав, они не проявляют к человеку агрессии без повода, выносливы, трудолюбивы и очень продуктивны.

К слову, мы с нашим оператором, не привыкшие находиться среди огромного количества пчел, поначалу осторожничали, а потом поняли, что пчелки у Логвиненко и вправду безобидные, они не обращали на нас никакого внимания.

Андрей продемонстрировал нам весь процесс получения меда: достал рамки из ульев, стряхнул пчел, затем занес рамки в помещение, где качается мед. Обработал их – снял лишний прополис и остатки воска, срезал печатку меда или забрус (кстати, все эти вещи тоже очень полезны и продаются отдельно). Затем рамки устанавливаются в медогонку, раскручиваются, и мед капает через кран в банку. Вот тут нет сомнения, что это 100%-й натурпродукт из экологически чистой зоны!

Нам стало ясно, что процесс получения меда трудоемкий, требующий немалых сил. И это при том, что при нас пчеловод выкачал небольшую часть меда. На 30 ульев, в каждом из которых 30 рамок, уйдет не менее пяти дней. Собирают мед дважды в год – весной и в августе. Всего получается с десяток бидонов по 40 литров, итого 400-500 литров за раз.

Мед Андрей с Мариной продают на центральном рынке в Бобруйске и по знакомым. Цена – 10 рублей за пол-литра. Предлагают и другие продукты пчеловодства. Есть у них эксклюзивные вещи, например, мед с прополисом.

– Приготовить такой – процесс непростой, – рассказывает Андрей. – Прополис настаивается на спирту несколько месяцев. Потом процеживается и месяца полтора-два выпаривается спирт, а затем уже оставшаяся масса смешивается с медом до однородности. Когда-то узнал, что такой мед – настоящий кладезь витаминов и минералов, и решил попробовать. Много его не делаю, только для себя и знакомых.

Представление о пчеловодстве Андрей имел с детства, так как пчёлами занимался его отец. Уже будучи взрослым, наш герой перенимал опыт у знакомого с большим опытом. Подсмотрел у него технологию и многое «взял» себе. Собеседник говорит, что необходимо минимум два года для того, чтобы освоить это дело. Теория – слишком мало, тут важнее практика.

В планах Марины – разведение восточно-европейских овчарок

Помимо воспитания троих детей, содержания хозяйства, у Марины еще есть хобби, которое тоже в обозримом будущем обещает приносить доход. Много лет она занимается собаками, особая ее любовь – восточно-европейские овчарки. Первую собаку этой породы купили еще после свадьбы, с ней и в Казахстан поехали. Именно там Марина освоила профессию кинолога: водила свою собаку на занятия, инструктор заметил у нее талант, предложил пройти обучение и поработать.

Сейчас у Логвиненко две восточно-европейских овчарки – Рика и Кобальт. Рика участвует в выставках CACIB, является юным чемпионом Беларуси и взрослым чемпионом Беларуси. Марина планирует разводить собак этой породы. Она уже зарегистрировала свой питомник, скоро ему присвоят наименование, и она сможет официально работать. Планируют еще приобрести мальчика, так как Кобальт уже в возрасте.

А увлечение Андрея – футбол, им он занимается с молодости и сейчас играет на соревнованиях среди городских команд.

«Здесь нет суеты, которая будоражит и отбирает силы»

Стоит сказать, что постоянных жителей в Островах уже практически нет. Только эта семья да их сосед, который работает вахтами. Всего в деревне 15 домов, многие из них используются под дачи. Рядом – довольно большая деревня Петровичи, чуть дальше – Рогоселье, Островы находятся между ними.

Собеседники говорят, что совсем не жалеют о своём переезде в деревню.

– Мне очень нравится, что здесь нет суеты, которая будоражит и отбирает силы, – говорит Марина. – Встал утром спокойно, сам планируешь свой день, никому ничего не должен, никуда не нужно спешить.

– Здесь мы и наши дети дышим свежим воздухом, – дополняет достоинства сельской жизни супруг. – Вчера ездили в Минск, так уже на подъезде к столице почувствовал, что нечем дышать. А у нас рядом лес… Дети валяются в песке, в городе так не поиграешь, на тебя пальцем покажут. В городе мамы сидят на площадках и присматривают за детьми, а нашим тут простор и мы за них спокойны. В деревне время течет по-другому. А спится как! Я тут первое время, когда ночевал, ощущение было, что в другом в мире нахожусь. Постепенно эти ощущения, конечно, замыливаются.

А еще здесь продуктовая безопасность! У нас всегда есть молоко, мед, овощи. И тепло есть. Сейчас в мире такое время неспокойное, не знаешь, что завтра будет. В деревне более надежно.

– Когда мы жили в Казахстане, от дома до офиса по пробкам ехать было минут 50 в среднем, – говорит Андрей. – А здесь до Бобруйска на машине 15-20 минут, это не расстояние. Если нужно что-то купить или какие-то вопросы решить, сели да поехали. Мы не тусуемся по клубам, дискотекам, это время прошло, так что эти блага цивилизации нам не нужны. Детям здесь также не скучно, все необходимое у них имеется. Есть желание, можем поехать в город погулять, вчера в Минске в аквапарке с детьми были.

– Большое количество людей рядом я не «держу», потому у меня с этим проблем нет, – дополняет Марина. – Мы с Андреем спиртного не употребляем, друзья чисто для веселья нам не нужны. С кем коммуницируем по делам, встречаемся в городе. Есть у нас небольшой круг друзей, которые с удовольствием приезжают погостить к нам, в баню сходить.

Старший сын Логвиненко, Игорь, в этом году идет в первый класс. Ближайшая от них школа находится в Каменке. Автобус ежедневно собирает детей со всей округи и везет их в школу, а затем обратно. Мальчик считает до 10, буквы знает – этого, по мнению родителей, достаточно, остальному в школе научат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».