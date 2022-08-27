Названы шесть успокаивающих напитков, которые улучшат сон 27.08.2022, 19:39

Один из них — теплое молоко.

Есть травяные чаи и другие напитки, которые помогут хорошо выспаться, а утром быть бодрым и полным сил, пишет planetanovosti.com.

Что выпить перед сном, чтобы лучше спать:

Теплое молоко помогает уснуть не только детям. Взрослые тоже могут его пить. Ученые точно не знают, как объяснить феномен этого напитка. Но совет полезный, рабочий.

Ромашка лекарственная — универсальное растение. Ее отвар отлично подходит для ухода за волосами, для борьбы с воспалениями и для…успокоения. Ромашковый чай отлично расслабит нервную систему и сделает засыпание быстрым.

Мята — еще одно полезное растение, которое хорошо успокаивает, радует и то, что сегодня есть много ее видов. Кроме перечной мята в наших краях растет еще: лимонная, яблочная, шоколадная и другие. Поэтому можно экспериментировать с вкусами и каждый день пить разные мятные чаи.

Вишневый сок богат кислотой триптофаном. Это вещество регулирует гормон сна – мелатонин. Поэтому доктора рекомендуют людям, которые плохо засыпают выпивать стакан такого напитка каждый день за пол часа до сна.

Кокосовая вода — теперь, когда кокосы есть в каждом супермаркете и стоят недорого, можно их вводить в рацион. В жидкости этого ореха много витамина В, который отлично укрепляет нервную систему и делает ее стрессоустойчивой. Поэтому регулярное употребление кокосов нормализует не только сон, но и уберет раздражительность.

Йогурт — в его составе есть триптофан. Как вы уже поняли, он нормализует выработку мелатонина и способствует крепкому, здоровому сну. Ежедневно за 45-60 минут до того, как ложитесь в постель, можно выпивать стакан напитка. Эффект будет ощутим уже через неделю.

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