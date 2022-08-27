Британская статистика: среди украинских беженцев, приехавших в начале войны, более 40% нашли работу 27.08.2022, 19:52

Доля работающих в Великобритании украинцев выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа.

Четверо из десяти украинских беженцев, которые приехали в Великобританию с начала войны, уже нашли работу, сообщает ВВС со ссылкой на Бюро национальной статистики (ONS).

Около 37% респондентов заявили, что у них достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев, по сравнению с 26%, которые имели такую уверенность в апреле.

Доля граждан Украины, работающих в Великобритании, выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа. Такие данные получены в результате повторного опроса ONS 1132 украинок и украинцев, проведенного в период с 20 июля по 4 августа.

В общей сложности, из Украины в Великобританию прибыли более 100 тыс. человек по двум визовым схемам - «Воссоединение с семьей» и «Дома для украинцев».

По первой схеме, спонсором британской визы для своих родственников могут стать украинцы, проживающие в Великобритании, по второй - спонсором визы может быть любой житель Великобритании, вне зависимости от гражданства. При этом человеку необходимо иметь разрешение на пребывание в Великобритании в течение не менее чем шести месяцев и обладать свободной комнатой, квартирой или домом.

Опрос, проведенный ONS, должен оценить степень устроенности украинских беженцев и уровень адаптации к новым условиям.

«Я люблю эту страну»

31-летняя Вероника Кеева переехала в Великобританию в мае со своей четырехлетней дочерью и быстро нашла работу координатора проекта в Суиндоне.

В разговоре с журналистами она назвала свой опыт поиска работы замечательным и особенно отметила помощь местного совета и центра занятости, а также советы ее спонсоров.

Вероника рассказывает, что ее поддерживали не для «галочки», действительно отвечая на вопросы и дав возможность подстроить график работы под нужды ее дочери.

Отец Вероники остался в Украине, он служит в армии, но до войны несколько лет жил в Великобритании. Она говорит, что для нее большая честь посетить места, где побывал ее отец.

Иванна Воронцова сейчас живет со своими тетей и дядей в Уокинге, но говорит, что беспокоится о своих родителях, которые все еще живут в Украине, в пяти часах езды от польской границы.

Иванна начинает каждый день с того, что звонит домой и разговаривает с родителями. Она говорит, что даже несмотря на то, что они находятся далеко от мест основных боев, они все время слышат сигналы воздушной тревоги и каждый день просыпаются, не зная чего ожидать в ближайшие часы.

Она рассказала, что устроилась на работу в службу поддержки студентов в Уокинге, и ей было легко адаптироваться к жизни в Великобритании.

- Все люди, которых я здесь встретила, были милы и говорили мне слова поддержки. Я люблю эту страну, - говорит Иванна.

39-летняя Ольга Белоглазова уехала из Каховки на юге Украины в марте вместе с мужем и тремя детьми. Сначала семья приехала в Латвию, где пробыла два месяца, а затем, когда Великобритания открыла визовые программы, они через «Фейсбук» смогли найти спонсора, предложившего им дом в Саттон-Баннингтоне, графство Ноттингемшир (центральная Англия).

Они были очень тронуты, когда прибыли и увидели, что хозяева дома украсили свою улицу украинскими флагами.

- Мы почувствовали себя такими желанными гостями, - говорит Ольга.

В Украине она работала в агентстве цифровой рекламы, но теперь собирается сменить карьеру и стать сиделкой. «Я действительно хочу это сделать», - говорит Белоглазова.

Беженцам, получившим визу, разрешается оставаться в Великобритании на срок до трех лет, а попав в Великобританию, украинцы имеют право на работу, доступ к льготам, образованию и здравоохранению.

По правилам программы «Дома для украинцев», минимальный срок, на который спонсоры могут пригласить беженцев к себе домой или разрешить пожить в свободном жилье, составляет полгода.

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